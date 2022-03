Gây bão MXH bởi vẻ trong trẻo, nữ sinh lộ danh tính bất ngờ

Với vẻ đẹp trong trẻo, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng hồng, nữ sinh Bùi Thị Hồng Hạnh trường Đại học Công nghiệp thực phẩm bất ngờ đốn tim không ít nam nhân khi xuất hiện cùng lúc trên nhiều nhóm về gái xinh châu Á. Với tốc độ lan truyền chóng mặt, những bức hình kèm info của gái xinh này cũng nhanh chóng được cư dân mạng bật mí. Hồng Hạnh sinh năm 1997, cô nàng này từng là nhân vật đã nổi tiếng từ cách đây hai năm. Không những thế mọi người đã từng ưu ái đặt cho nữ sinh 9x với biệt danh là "hot girl IT". Cũng như những lần xuất hiện trước đây hot girl 9x luôn khiến người đối diện bị say nắng từ cái nhìn đầu tiên. Cách đây không lâu ngoài biệt danh là "hot girl IT", khi chiêm ngưỡng những bức ảnh chụp mẫu cô nàng còn đặc biệt gây chú ý bởi một vài nét hao hao diễn viên đình đám xứ Hàn Kim So Huyn. Thậm chí có người còn gọi cô là chị em thất lạc của ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc. Từ khi cái tên Hồng Hạnh được chú ý trên mạng, nhiều nhãn hàng liên hệ với 9X để hợp tác. Cô có nhiều công việc thú vị hơn. Xinh đẹp lại có khả năng ca hát, nhảy, chơi đàn... Hồng Hạnh chưa từng thử sức ở cuộc thi hoa khôi hay nhan sắc nào. Hồng Hạnh theo đuổi phong cách thời trang thanh lịch, nữ tính và thỉnh thoảng "đổi gió" sang năng động, cá tính. Thời gian gần đây Hạnh thường đăng tải hình ảnh có chút gợi cảm, hờ hững, tuy vậy vẫn chiếm trọn trái tim netizen. Phải công nhận một điều rằng cô nàng 9x này càng nhìn càng dễ cuốn hút người đối diện. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

