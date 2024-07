Gặp sự cố "bung cúc áo", nữ coser khiến fan "đỏ mặt quay đi"

Iori Moe - người từ lâu đã là idol lâu năm trong cộng đồng game thủ. Cô nàng hoạt động chính như một cosplayer và thường xuyên tham gia các sự kiện về game/anime trong trang phục cosplay cực đẹp mắt. Tuy chỉ sở hữu chiều cao tương đối khiêm tốn, thậm chí còn được gọi với biệt danh "nấm lùn" nhưng gương mặt trong sáng, đáng yêu cộng với thân hình cực kỳ gợi cảm đã giúp cho Iori sở hữu lượng fan hâm mộ khổng lồ, trong đó đa phần là các game thủ. Sở hữu lượng người theo dõi lên tới 1,2 triệu, thế nên không lạ khi mọi hoạt động của Iori Moe thường xuyên nhận được sự chú ý rất lớn. Mới đây, nữ coser này vừa khiến không ít người phải bất ngờ, thậm chí chảy máu mũi sau khi đăng tải một bức ảnh tưởng đơn giản nhưng lại cực kỳ bắt mắt khi bị "bung cúc áo". Theo đó, trong một phiên cosplay nhân vật Faerun trong bộ anime nổi tiếng The Burial of Florian, Iori Moe đã bất ngờ gặp phải một sự cố nhỏ, khi chiếc áo sơ mi dường như không thể "tải" được sức nặng từ vòng một của cô nàng. Iori Moe cũng không ngần ngại mà chia sẻ hình ảnh này với các fan hâm mộ và tạo ra một sự phấn khích nhất định. Nữ coser cũng thừa nhận có lẽ do bản thân đang tăng cân trong thời gian gần đây nên mới khiến cúc áo bay mất dễ dàng như vậy. Trong mắt các fan,nữ coser này vẫn luôn là số một về độ gợi cảm và đáng yêu Trên trang cá nhân của mình, Iori Moe cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh xinh đẹp, gợi cảm của bản thân qua các màn cosplay những nhân vật hoặc làm người mẫu áo tắm. Hiện tại, Iori Moe cũng vẫn giữ vững danh hiệu nữ thần trong làng game của mình.

