Gái xinh xứ Lạng gây sốt với vẻ ngoài trong veo tựa sương mai

Hoàng Thị Nguyệt (sinh năm 2004), quê Lạng Sơn hiện đang theo đuổi công việc mẫu ảnh và diễn viên tự do. Cô nàng gây ấn tượng bằng vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng, đốn đổ bao trái tim của các fan trên MXH. Từ khi còn đi học bậc THPT, Nguyệt được bạn bè nhận xét có gương mặt phù hợp với mẫu chụp ảnh quảng cáo và khuyên nữ sinh nên thử sức với lĩnh vực này. Dù sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn nhưng thời gian đầu tham gia vào lĩnh vực mẫu ảnh và diễn viên tự do, cô nàng 10X gặp nhiều khó khăn và có không ít lần muốn bỏ cuộc. “Lúc mới vào nghề em chưa có nhiều kinh nghiệm, mọi người tìm đến em để chụp cũng ít nên em cảm thẩy áp lắm. Thậm chí có tháng em chỉ được 1 – 2 đơn vị liên hệ chụp mẫu”, Hoàng Nguyệt cho hay. Đến thời điểm hiện tại, công việc của Nguyệt dần ổn định và được nhiều người biết đến hơn. Hoàng Nguyệt dự định trong thời gian tới sẽ học thêm các khóa học về diễn xuất để phục vụ công việc lâu dài. Ngoài làm mẫu ảnh và diễn viên tự do, Hoàng Nguyệt còn có đam mê lớn với bộ môn vẽ. Ngày bé gia đình không có điều kiện kinh tế nên em chỉ có thể vẽ lên tường hay trong sách vở. Cũng chính từ đó, nhiều người sớm nhận ra năng khiếu nghệ thuật từ cô nàng. Gia đình, công việc và sức khỏe là 3 thứ quan trọng nhất với thiếu nữ 10X. Khi rơi vào trạng thái chông chênh, Nguyệt lấy những điều này làm động lực để vượt qua, hoàn thiện bản thân. Hoàng Nguyệt luôn cố gắng rèn luyện bản thân trở thành phiên bản tốt nhất và tìm cho mình chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực nghệ thuật. “Bố em mất từ lúc em học cấp 1, mẹ một mình nuôi em lớn. Nên em phải cố gắng hoàn thiện bản thân, có một công việc ổn định để mẹ đỡ vất vả hơn”, nữ sinh xứ Lạng chia sẻ.

