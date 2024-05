8 lầm tưởng về sấm sét có thể gây chết người

1. Sét không đánh hai lần ở một nơi: Đây là một trong những lầm tưởng tai hại về sấm sét có thể cướp đi mạng sống của bạn. Sét có thể đánh nhiều lần ở nhiều nơi khác nhau. Ví dụ, tòa nhà Empire State từng bị sét đánh từ 25 đến 100 lần mỗi năm do khả năng thu hút dòng điện tự nhiên từ khí quyển. 2. Sét có thể gây nguy hiểm kể cả khi trời không mưa: Sét thường giáng xuống xung quanh cách cơn bão khoảng 5km, và có thể hình thành ngay cả khi trời khô ráo. 3. Đeo tai nghe không khiến bạn trở thành mục tiêu của sét: Đeo tai nghe không làm bạn trở thành mục tiêu của sét. Việc bị sét đánh phụ thuộc vào chiều cao và các yếu tố khác. 4. Quy tắc 30/30 không còn áp dụng: Quy tắc 30/30 là quy tắc bắt đầu đếm sau khi thấy sét và nếu nghe thấy tiếng sấm trong vòng 30 giây, bạn cần lẩn trốn. Tuy nhiên, quy tắc này đã không còn áp dụng vì sấm sét không dễ dàng để dự đoán. 5. Lốp xe không bảo vệ bạn khỏi sét: Lốp xe không thể bảo vệ bạn khỏi sét. Điều khiến ô tô trở thành nơi trú ẩn an toàn là việc nó được che chắn ở mọi phía, không phải là lốp xe. 6. Sấm sét có thể gây nguy hiểm trong nhà: Sấm sét vẫn có thể đánh trúng người thông qua các dây điện, ống nước và các vật dẫn điện trong nhà. 7. Con người không tích điện: Người bị sét đánh không tích trữ điện. Việc sống sót phụ thuộc vào sự cứu chữa kịp thời. 8. Nằm xuống không an toàn khi sấm sét: Cách tốt nhất là ngồi xuống, ôm lấy hai đầu gối và cúi đầu về phía trước. Mời quý độc giả xem thêm video: Giải mã hiện tượng núi lửa “phun” sét lên trời như ngày tận thế.

