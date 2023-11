Gái xinh U30 "gây sốt" giống trẻ con, thích vào vai nữ sinh tiểu học

Kim Yoon Hee (SN 2001) từng khiến khán giả màn ảnh nhỏ bất ngờ với vẻ ngoài quá đỗi trẻ trung khi nhập vai học sinh tiểu học trong bộ phim chiếu trên mạng có tên Bad boy. Với vẻ ngoài đáng yêu cùng gương mặt bầu bĩnh, nhiều người không nhận ra cô bé học sinh trong phim được thủ vai bởi diễn viên 21 tuổi (vào thời điểm phim chiếu). Tuy nhiên, không chỉ có ngoại hình như trẻ con ở trên màn ảnh, những hình ảnh đời thường của Kim Yoon Hee đã khiến nhiều người hâm mộ "suýt xoa" vì quá trẻ trung. Nhan sắc ngoài đời của gái xinh đến từ Hàn Quốc khiến nhiều người nhầm lẫn số tuổi của cô nàng. Dù trang điểm đậm, ngoại hình của nữ diễn viên vẫn khá trẻ so với độ tuổi của cô (Ảnh: IGNV). Xóa bỏ đi lớp son phấn, khuôn mặt tựa trẻ thơ của Kim Yoon Hee có thể "đánh lừa" người xem nhờ đôi má bầu bĩnh đáng yêu (Ảnh: IGNV). Bên cạnh khuôn mặt đáng yêu, ngoại hình nhỏ nhắn của Kim Yoon Hee phần nào giúp cô trông trẻ trung hơn tuổi. Với chiều cao 1,51m, nữ diễn viên 22 tuổi dễ dàng đóng các vai diễn học sinh (Ảnh: IGNV). Trong sự nghiệp diễn viên của mình, Kim Yoon Hee thường tham gia các bộ phim chiếu mạng. Sau bộ phim "Bad boy" giúp cô nhận được sự chú ý. Vào năm ngoái, Kim Yoon Hee còn tham gia một số dự án khác như "Pepero was taken away on Pepero day", "187cm 151cm Bully", tuy nhiên danh tiếng thu về lại không mấy khả quan (Ảnh: IGNV).

