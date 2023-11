Gái xinh tên Trinh đến từ Sài thành khoe rãnh lưng vạn người mê

Nhi Trinh không còn là cái tên xa lạ đối với hội đam mê ngắm gái xinh cõi mạng. Cô nàng Sài Thành hiện đang sở hữu trang cá nhân hơn 94.000 người theo dõi. Nhi Trinh khác biệt với nhiều hotgirl mạng khác nhờ vẻ ngoài xinh xắn, số đo 3 vòng hoàn hảo. Người đẹp còn có nút ruồi rất duyên ở 1 bên cằm và chính điều này là đặc điểm nhận dạng của cô nàng. Nhi Trinh có vòng eo 5X cùng tấm lưng trần nõn nà. Cô nàng từng thủ thỉ bản thân không phải người đam mê tập luyện song may mắn có được vóc dáng nhuận mắt. Nhi Trinh sở hữu chiều cao không quá "khủng", chỉ khoảng 1m63 nhưng lại có nước da trắng ngần, đường cong tỉ lệ vàng nên là nàng mẫu local brand rất đắt giá. Phong cách đi biển của Nhi Trinh cũng mang tới nhiều gợi ý hay ho cho hội chị em đam mê "sống ảo". Trên trang cá nhân, Nhi Trinh ưa chuộng các item vải thun bó sát với những đường cắt may cá tính. Phong cách phối đồ của gái xinh Sài thành nhìn chung cũng khá đơn giản khi không diện quá nhiều màu sắc sặc sỡ. Thay vào chơi màu sắc thì Nhi Trinh lại mải miết theo đuổi xu hướng cut out để khoe triệt để đường cong cơ thể. Thậm chí trong showbiz Việt ngoài Ngọc Trinh ra thì có lẽ chẳng mấy ai dám diện những item cut out.

