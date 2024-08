Gái xinh sáng lội mương rác, tối lên bar đẹp như công chúa

Mie (Trương Tiểu My) là cái tên quen thuộc của nhiều quán bar, tụ điểm ăn chơi trong nước cũng như nước ngoài trong vai trò DJ. Ngoài hoạt động nghệ thuật, thời gian qua nữ DJ xinh đẹp này còn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện và bảo vệ môi trường. Cụ thể, Mie đã nhiều lần tham gia hoạt động tình nguyện cùng tổ chức phi lợi nhuận Sài Gòn Xanh, dọn rác ở các kênh mương và khu vực ô nhiễm. Khi dọn một mương rác hồi tháng 5/2024, DJ Mie cho biết các thành viên trong team đã dọn ở đây đến 5-6 lần và mỗi lần quay lại đều thấy con mương ngập rác. Vì vậy quan trọng hơn cả việc dọn rác, cô mong muốn tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mọi người. Đặc biệt, Mie còn có cách lan tỏa riêng, đó là các clip khá hài hước như “Đi dọn rác có gì - Check!” review những loại rác nhặt được. Phía dưới chia sẻ của Mie, cư dân mạng để lại nhiều bình luận khen cô dễ thương, có cách truyền tải thông điệp tích cực. Ngoài lội mương rác để dọn dẹp, Mie còn tham gia các hoạt động khác như tuyên truyền về thuyền tái chế từ chai nhựa, giúp đỡ trẻ em vùng sâu vùng xa,... Các hoạt động này đều nhận về sự ủng hộ từ cư dân mạng. DJ Mie có tên đầy đủ là Trương Tiểu My, sinh năm 1995. Mie được biết đến rộng rãi sau khi tham gia các chương trình như The Remix, Rap Việt,... Ngoài công việc DJ, Mie còn thử sức với vai trò ca sĩ, diễn viên và người mẫu ảnh. Hiện tại cô nàng đang lên sóng trên chương trình Sao Nhập Ngũ. Về cuộc sống cá nhân, Mie sinh ra trong một gia đình khó khăn khi mẹ mất từ nhỏ, ba cũng mất vì ung thư gan. Dù đi lên từ khó khăn song Mie khẳng định mình sẽ không để bản thân dễ "chết chìm" trong những lời mật ngọt về tiền bạc, không muốn trở thành nữ DJ sa ngã, "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" là cuộc sống của mình.

