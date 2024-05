Rời sàn diễn, “búp bê DJ” Mie lên đồ đi biển cực chất

Mie (Trương Tiểu My) được truyền thông lẫn người hâm mộ ưu ái gọi là “búp bê DJ” bởi vóc dáng nhỏ nhắn nhưng không kém phần quyến rũ. So với những đồng nghiệp khác khi làm DJ, Mie có phong cách thời trang nữ tính, ngọt ngào và kín đáo hơn. Thậm chí, thời mới vào nghề, cô từng nhiều lần bị các sân khấu, quán bar... từ chối vì ăn mặc không gợi cảm. Nữ DJ người Đà Nẵng chia sẻ rằng bản thân không phù hợp với phong cách quyến rũ, đồng thời muốn mọi người có một cái nhìn đẹp hơn về nghề DJ, không phải lúc nào cũng mặc phóng khoáng. "Thứ nhất là do tôi cảm nhận bản thân mình không mặc hở được, mặc hở cũng không có đẹp đâu. Tôi từng thử rồi, thật sự là không đẹp.Thứ hai, tôi biết rằng cái nghề DJ này có rất nhiều định kiến. Mọi người luôn cho rằng DJ thì sẽ dính tới chuyện này, chuyện kia không tốt. Tôi có lời hứa với ba rằng không bao giờ để người ta nghĩ xấu về nghề DJ, nhất là việc ăn mặc", Mie chia sẻ. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Mie gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện đầm hồng mỏng manh khi đi biển. Trang phục nửa kín nửa hở, bó sát tôn đường cong đầy quyến rũ của người đẹp quê Đà Nẵng. Làn da trắng mịn cùng mái tóc nhuộm màu giúp Mie thêm thu hút hơn. "Như búp bê luôn đó chị ơi", "Như nữ thần luôn đó", "Đẹp quá chị ơi",... là những bình luận của cư dân mạng. Mùa hè đến, loạt trang phục khi đi biển của Mie nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Vốn theo phong cách ngọt ngào, nữ tính và gợi cảm trong chừng mực, Mie sở hữu bộ sưu tập thời trang đi biển đa dạng, phong phú. Trong đó, kiểu mốt váy ôm sát body hay áo bra kết hợp cùng chân váy ngắn, bikini được người đẹp này yêu thích hơn cả. Mie có gu thời trang đi biển ngọt ngào, dễ thương song vẫn khoe được lợi thế body đẹp.

Mie (Trương Tiểu My) được truyền thông lẫn người hâm mộ ưu ái gọi là “búp bê DJ” bởi vóc dáng nhỏ nhắn nhưng không kém phần quyến rũ. So với những đồng nghiệp khác khi làm DJ, Mie có phong cách thời trang nữ tính, ngọt ngào và kín đáo hơn. Thậm chí, thời mới vào nghề, cô từng nhiều lần bị các sân khấu, quán bar... từ chối vì ăn mặc không gợi cảm. Nữ DJ người Đà Nẵng chia sẻ rằng bản thân không phù hợp với phong cách quyến rũ, đồng thời muốn mọi người có một cái nhìn đẹp hơn về nghề DJ, không phải lúc nào cũng mặc phóng khoáng. "Thứ nhất là do tôi cảm nhận bản thân mình không mặc hở được, mặc hở cũng không có đẹp đâu. Tôi từng thử rồi, thật sự là không đẹp.Thứ hai, tôi biết rằng cái nghề DJ này có rất nhiều định kiến. Mọi người luôn cho rằng DJ thì sẽ dính tới chuyện này, chuyện kia không tốt. Tôi có lời hứa với ba rằng không bao giờ để người ta nghĩ xấu về nghề DJ, nhất là việc ăn mặc", Mie chia sẻ. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Mie gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện đầm hồng mỏng manh khi đi biển. Trang phục nửa kín nửa hở, bó sát tôn đường cong đầy quyến rũ của người đẹp quê Đà Nẵng. Làn da trắng mịn cùng mái tóc nhuộm màu giúp Mie thêm thu hút hơn. "Như búp bê luôn đó chị ơi", "Như nữ thần luôn đó", "Đẹp quá chị ơi",... là những bình luận của cư dân mạng. Mùa hè đến, loạt trang phục khi đi biển của Mie nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Vốn theo phong cách ngọt ngào, nữ tính và gợi cảm trong chừng mực, Mie sở hữu bộ sưu tập thời trang đi biển đa dạng, phong phú. Trong đó, kiểu mốt váy ôm sát body hay áo bra kết hợp cùng chân váy ngắn, bikini được người đẹp này yêu thích hơn cả. Mie có gu thời trang đi biển ngọt ngào, dễ thương song vẫn khoe được lợi thế body đẹp.