Gái xinh Rap Việt gây tranh cãi vì nhan sắc trên sóng truyền hình

Bùi Thảo Ly là cái tên bất ngờ nổi đình đám trên MXH sau khi xuất hiện cầm bảng trong chương trình Rap Việt mùa 2 Ngoại hình thu hút với mái tóc nhuộm highligh nửa đầu, đôi mắt to đen tròn,… tất cả đều phải gật gù công nhận gái xinh Rap Việt trông giống Lisa (BLACKPINK). Thế nhưng mới đây, khi xuất hiện trên một show truyền hình, Bùi Thảo Ly khiến nhiều người ngỡ ngàng với nhan sắc ngoài đời thực khác hẳn ảnh mạng. Trên sóng truyền hình, cô nàng có gương mặt đơ và khác so với những ảnh tự đăng. Nhiều người tỏ ra thất vọng trước nhan sắc thật của gái xinh này. Bên cạnh bình luận chê bai, cũng có không ít netizen lên tiếng bênh vực do góc quay của máy nên không được đẹp như thường: "Lần trước xuất hiện ở chương trình khác rõ xinh mà, chắc chỉ là do góc chụp với cả cách trang điểm thôi", "Nhan sắc không quá xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi như thế này đâu",... Cư dân mạng cho rằng nhan sắc của Bùi Thảo Ly khác xa khi thấy trên TikTok. Thảo Ly ở ngoài đời có phong cách trẻ trung, khoẻ khoắn và không kém phần quyến rũ. Phong cách trẻ trung, khoẻ khoắn, phá cách của Thảo Ly hút mắt người đối diện. Trước khi nổi đình đám sau khi xuất hiện trên truyền hình, Bùi Thảo Ly đã là một hot girl, dancer có tiếng trên mạng xã hội. Ngoài ra, Bùi Thảo Ly còn là một TikToker thứ thiệt khi liên tục sở hữu thành tích đáng nể trên MXH này. Không cần nói cũng biết sức hút của Ly lớn như thế nào, cô sở hữu trang TikTok hơn 5 triệu lượt theo dõi và rất nhiều video triệu tim. Bùi Thảo Ly còn là gương mặt quen thuộc trong nhiều MV kết hợp với các ca sĩ nổi tiếng như: Emily, Đông Nhi...Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

