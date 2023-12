Gái xinh nổi tiếng nhờ một lần làm PG giờ có cuộc sống ra sao?

Nguyễn Ngọc Nữ (sinh năm 1994, Nghệ An) nổi như cồn năm 2017 khi làm PG trao giải cho cuộc thi "Người đẹp Kinh Bắc 2017". Với nhan sắc xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng, cô nàng được nhận xét "làm lu mờ dàn thí sinh". Kể từ sau đó, Ngọc Nữ có bước tiến dài trong sự nghiệp. Cô giành giải giải Á khôi của cuộc thi "Duyên dáng sinh viên Nông nghiệp 2017". Với chiều cao 1m70, vóc dáng thanh mảnh, cân đối, Ngọc Nữ tự tin tham gia cuộc thi 'Hoa hậu Hoàn vũ 2017'. Cô đạt danh hiệu "Gương mặt đẹp nhất", gây tiếng vang trong cuộc thi nhờ vẻ đẹp chuẩn Á Đông. Điểm cuốn hút nhất ở người đẹp Nghệ An là nụ cười tỏa nắng. Cô nàng có nụ cười đẹp, dễ gây thiện cảm với người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngọc Nữ sau đó tiếp tục đăng ký tham gia cuộc thi 'Hoa hậu Việt Nam' nhưng lại sớm rút lui. Tuy vậy, tên tuổi của người đẹp Nghệ An ngày càng phủ sóng rộng rãi. Cô trở thành người mẫu, mẫu ảnh được nhiều nhãn hàng ưa chuộng. Những năm qua, Ngọc Nữ thường xuyên xuất hiện trong những sự kiện giới trẻ, sự kiện ra mắt phim. Ngọc Nữ luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, thanh lịch, trang nhã. Đó cũng là hình ảnh người đẹp xứ Nghệ tích cực xây dựng. Sức hút của cô nàng tỏa ra từ phong thái điềm đạm, dịu dàng. Ngọc Nữ từng tâm sự, phía sau ánh hào quang, cô cũng gặp nhiều rắc rối, thị phi. Ngọc Nữ từng stress nặng khi nhận phải những bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng liên quan đến các hoạt động nghệ thuật và chuyện tình cảm. Tuy nhiên, Ngọc Nữ sớm bình tâm lại, rút ra những bài học quý giá về cách ứng xử của mình trước cộng đồng.

