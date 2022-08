Gái xinh mặc hở bạo phố Xã Đàn lộ body đẹp miễn chê

Mới đây, hình ảnh về một cô gái ăn mặc phản cảm toàn bộ phần lưng được một người khác chở bằng xe máy lưu thông trên phố Xã Đàn (Hà Nội) đã nhận về sự quan tâm lớn. Đặc biệt chủ nhân clip của TikToker tên Đ.V.S., đăng tải khoảnh khắc này còn có thêm lời mỉa mai: "Không hiểu sao nhiều ông lại để người yêu mặc thế này ra đường được". Bất ngờ bị réo tên, cô gái ăn mặc hở hang sau đó đã làm hẳn một clip dằn mặt. Cô cho rằng, bản thân không cần phải xin phép hay hỏi ý kiến ai về việc phải mặc trang phục thế nào là hợp lý. "Tại sao mình phải làm video giải thích về sự lựa chọn trang phục của mình trong khi điều ấy không hề ảnh hưởng đến bạn", nữ chính nói. Chính chủ còn yêu cầu Đ.V.S., liên lạc với mình để xin lỗi, xóa clip, hứa không được quay các video tương tự, làm ảnh hưởng đến người khác nữa. "Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý theo khoản 1 Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015. Điều 592 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định hành vi đăng ảnh người khác lên mạng xã hội có thể phải bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác…", nữ chính đưa ra dẫn chứng về luật. Hơn 1 ngày sau vụ lùm xùm, Đ.V.S sau đó đã lên tiếng xin lỗi: "Clip này em muốn gửi đến chị. Quãng đường Xã Đàn (Hà Nội) em có quay trúng chị, đăng lên mạng xã hội và có những lời không hay. Em mong chị bỏ qua cho em". Được biết, cô gái đang gây xôn xao mạng xã hội có tên Vương Diệu Linh, 23 tuổi hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Do làm việc trong lĩnh vực thời trang nên gu ăn mặc của Vương Diệu Linh trẻ khá chất Ngoài công việc thiết kế thời trang, Diệu Linh còn là một Tiktoker khá nổi tiếng với 180 nghìn người theo dõi. Các video do 9X đăng tải thu hút lương tương tác lớn, không ít các sản phẩm triệu view. Sau khi sự việc xảy ra, Diệu Linh chia sẻ: “Mình hoàn toàn sụp đổ những hôm vừa rồi. Những gì mình cố gắng mạnh mẽ thể hiện trên mạng, thực sự là mình đang rất gồng… Tối hôm video bị đăng lên, cả gia đình đã quay sang mắng mình... Mình thực sự là đã mất hết chỗ dựa nhưng là người con, người cháu, mình không dám nói lại… Hôm đó mình đã chịu đựng, mình òa khóc, thậm chí mình chui vào cả nhà vệ sinh để khóc. Mình thậm chí còn muốn chấm dứt cuộc sống vào ngày video được đăng lên…" Diệu Linh trả lời trên tờ Thể thao và Văn hóa.

