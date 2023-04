Gái xinh Bạch Lan Phương lộ nhan sắc hậu "dao kéo" qua camera thường

Mới đây, người hâm mộ lại có dịp được thấy Huỳnh Anh nắm tay bạn gái hơn 6 tuổi - Bạch Lan Phương trong một sự kiện ra mắt phim đình đám. Xuất hiện trước đông đảo khán giả, cặp đôi cùng diện trang phục all black sang trọng, cuốn hút. Trong khi Huỳnh Anh vẫn nhận nhiều lời khen bởi vẻ ngoài điển trai, bảnh bao thì bạn gái hơn 6 tuổi cũng được netizen chú ý không kém. Hậu công khai tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ, cụ thể là hạ sống mũi và kích mí mắt, thì đây là lần hiếm hoi Bạch Lan Phương tham dự sự kiện và lọt ống kính “team qua đường”. Do vậy, nhan sắc của cô nàng khiến dân tình vô cùng quan tâm. Theo đó, nhiều người nhận xét Bạch Lan Phương trông vô cùng trẻ trung. Sắc vóc qua camera thường cũng rất cuốn hút với làn da trắng không tì vết, body quyến rũ. Ảnh trên mạng và ngoài đời không quá khác biệt của Bạch Lan Phương. Trước đó hồi đầu năm, Bạch Lan Phương không ngần ngại công khai trên trang cá nhân về việc chỉnh sửa nhan sắc. Theo đó, bạn gái Huỳnh Anh cho biết đã thực hiện nhấn mí vì không muốn sử dụng kích mí mà có một đôi mắt to, đẹp hơn. Năm 2022, Bạch Lan Phương cũng từng chi hàng trăm triệu đồng để sửa dáng mũi cho phù hợp hơn với khuôn mặt. Bạn gái Huỳnh Anh cho hay, việc phẫu thuật giúp bản thân xinh đẹp, tự tin hơn nên cô không ngại khoe ra những điểm mà bản thân thay đổi. Về phía Huỳnh Anh, nam diễn viên cũng luôn ủng hộ bạn gái trong chuyện làm đẹp, chỉnh sửa nhan sắc.

