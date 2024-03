Fan ngỡ ngàng trước hình ảnh hiện tại của “nữ hoàng cảnh nóng“

Diệp Tử My là mỹ nữ có nhiều cảnh nóng nhất với Châu Tinh Trì. Vua hài Hong Kong từng chia sẻ, vẻ đẹp thuở thanh xuân của cô đến nay chưa có "Tinh mỹ nhân" (mỹ nhân được Châu Tinh Trì phát hiện và lăng xê) nào sánh kịp. Thời vàng son, Diệp Tử My sở hữu nhan sắc cùng thân hình khiến nhiều người mơ ước Cô nhận thức được thân hình quyến rũ của mình, thậm chí từng mua bảo hiểm vòng 1 lên đến 6 tỷ đồng Cô bắt đầu diễn xuất vào cuối những năm 80, thế nhưng chỉ vào những kiểu vai "bình hoa", người đẹp. Tên tuổi của mỹ nhân họ Diệp bắt đầu nổi danh khắp nơi sau khi tham gia những phim được gắn mác người lớn Chất lượng hình ảnh không thể ảnh hưởng đến chất lượng nhan sắc nữ diễn viên Trên phim, Diệp Tử My chưa bao giờ cởi 100%, mà thường có chiêu "he hé" để khiến người xem cuốn hút. Tuy nhiên gần đây, hình ảnh Diệp Tử My tham gia một sự kiện với vóc dáng gầy gò khiến nhiều fan của cô không khỏi ngỡ ngàng Lưng trần gầy guộc... Cô diện bộ váy hai dây màu đen, lộ rõ body gầy đến mức đáng báo động Gương mặt Diệp Tử My lộ rõ nhiều dấu hiệu của lão hóa và làn da có phần sạm đi Những hình ảnh trước đó được "mỹ nhân 1 thời" chia sẻ trên trang cá nhân cũng cho thấy cô đang sở hữu cân nặng khá khiêm tốn Thế nhưng nữ diễn viên sinh năm 1966 vẫn rất phong cách với gu ăn mặc trẻ trung cá tính

