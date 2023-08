Em vợ tương lai của Đoàn Văn Hậu, gây ấn tượng với chiều cao

Sau khi công khai hẹn hò Đoàn Văn Hậu, mọi thông tin xoay quanh Doãn Hải My được đông đảo khán giả quan tâm. Mới đây, bạn gái Đoàn Văn Hậu có động thái chúc mừng sinh nhật em trai trên trang cá nhân. Cô viết: "Happy birthday ông cụ non. Doãn Hoàng Minh. Xin mãi mới chịu chụp!". Ngay lập tức, cậu em vợ tương lai của Đoàn Văn Hậu chiếm trọn spotlight từ cư dân mạng. Ở tuổi 14, em trai Doãn Hải My có tên Hoàng Minh đã sở hữu chiều cao khủng và có mái tóc xù lãng tử như nam thần xứ Hàn. Em vợ tương lai của Đoàn Văn Hậu được netizen dự đoán sẽ là một soái ca trong tương lai không xa. Đoàn Văn Hậu cũng có mối quan hệ rất thân thiết với Hoàng Minh. Còn nhớ dịp sinh nhật trước đây của em trai Doãn Hải My, "anh rể tương lai" cũng đã có hành động gây chú ý. Đoàn Văn Hậu khoe bức ảnh vui vẻ bên Hoàng Minh kèm theo lời chúc: "Happy birthday". Tuyển thủ Việt còn tag cả tên Hoàng Minh vào bài viết. Trước đó, Đoàn Văn Hậu cũng có lần khoe ảnh cùng em trai út Doãn Hải My. Qua đây có thể thấy, nam cầu thủ rất thân thiết với các thành viên trong gia đình bạn gái. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hẹn hò bí mật với Doãn Hải My suốt 2 năm liền. Hậu công khai, cặp đôi này luôn khiến dân tình phát ghen với những hình ảnh tình tứ, ngọt ngào. Trên mạng, dân mạng truyền tay nhau hình ảnh Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu chụp cách đây một năm. Chàng và nàng cực thần thái được dân mạng cho 10 điểm. Thời gian gần đây, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thoải mái hơn viêc đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.

Sau khi công khai hẹn hò Đoàn Văn Hậu, mọi thông tin xoay quanh Doãn Hải My được đông đảo khán giả quan tâm. Mới đây, bạn gái Đoàn Văn Hậu có động thái chúc mừng sinh nhật em trai trên trang cá nhân. Cô viết: "Happy birthday ông cụ non. Doãn Hoàng Minh. Xin mãi mới chịu chụp!". Ngay lập tức, cậu em vợ tương lai của Đoàn Văn Hậu chiếm trọn spotlight từ cư dân mạng. Ở tuổi 14, em trai Doãn Hải My có tên Hoàng Minh đã sở hữu chiều cao khủng và có mái tóc xù lãng tử như nam thần xứ Hàn. Em vợ tương lai của Đoàn Văn Hậu được netizen dự đoán sẽ là một soái ca trong tương lai không xa. Đoàn Văn Hậu cũng có mối quan hệ rất thân thiết với Hoàng Minh. Còn nhớ dịp sinh nhật trước đây của em trai Doãn Hải My, "anh rể tương lai" cũng đã có hành động gây chú ý. Đoàn Văn Hậu khoe bức ảnh vui vẻ bên Hoàng Minh kèm theo lời chúc: "Happy birthday". Tuyển thủ Việt còn tag cả tên Hoàng Minh vào bài viết. Trước đó, Đoàn Văn Hậu cũng có lần khoe ảnh cùng em trai út Doãn Hải My. Qua đây có thể thấy, nam cầu thủ rất thân thiết với các thành viên trong gia đình bạn gái. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hẹn hò bí mật với Doãn Hải My suốt 2 năm liền. Hậu công khai, cặp đôi này luôn khiến dân tình phát ghen với những hình ảnh tình tứ, ngọt ngào. Trên mạng, dân mạng truyền tay nhau hình ảnh Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu chụp cách đây một năm. Chàng và nàng cực thần thái được dân mạng cho 10 điểm. Thời gian gần đây, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thoải mái hơn viêc đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.