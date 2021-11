Em trai Phan Thành lộ tính cách khi yêu, hội chị em xếp hàng

Trong số các thiếu gia đình đám giới siêu giàu, Phan Hoàng - em trai Phan Thành là một gương mặt cực kỳ sáng giá, thu hút sự chú ý của hội mê trai. Làm sao mà không quan tâm cho được khi em trai thiếu gia Phan Thành ở biệt thự to đùng, đi siêu xe (hoặc du thuyền) lại còn cao ráo, sáng sủa. Mới đây, Phan Hoàng còn thoải mái tiết lộ tính cách thật của mình khi yêu. Theo đó thiếu gia nhận được thắc mắc từ netizen rằng: "Anh sẽ chọn người anh yêu họ nhiều hơn hay là người yêu anh nhiều hơn?". Ngay lập tức, em trai Phan Thành trả lời: "Người anh yêu họ". Tuy nhiên, trong lúc dân mạng đang mải xuýt xoa, đoán già đoán non rằng với câu trả lời này, Phan Hoàng sẽ chiều bạn gái lắm thì chẳng hiểu vì lý do gì, thiếu gia nhà họ Phan lại xoá story này đi. Kể từ sau khi chia tay bạn gái cũ - Khánh Linh vào hồi đầu năm nay, Phan Hoàng không cập nhật thêm bất cứ chuyện yêu đương nào khác. Thậm chí, Phan Hoàng nhiều lần khẳng định mình vẫn đang độc thân. Trước đó, thiếu gia Sài thành này từng có mối tình nhiều năm sâu đậm với tiểu thư Sài thành - Khánh Hà. Trước đó Phan Hoàng cũng hé lộ về gu bạn gái của mình là: "Không có gu nhất định!!!". Tuy ngậm thìa vàng từ nhỏ nhưng Phan Hoàng lại thể hiện ra ngoài sự giản dị, vị thiếu gia 9x này sống khá kín tiếng và ít chia sẻ đời sống cá nhân hơn người anh trai của mình. Phan Hoàng là con của đại gia Phan Quang Chất, ông chủ trung tâm Sài Gòn Square, dĩ nhiên anh cũng trở thành chàng thiếu gia nổi tiếng nhất nhì Sài thành. Mời độc giả xem video: Midu lần đầu chia sẻ chuyện tình cảm hiện tại - Nguồn Yan News

Trong số các thiếu gia đình đám giới siêu giàu, Phan Hoàng - em trai Phan Thành là một gương mặt cực kỳ sáng giá, thu hút sự chú ý của hội mê trai. Làm sao mà không quan tâm cho được khi em trai thiếu gia Phan Thành ở biệt thự to đùng, đi siêu xe (hoặc du thuyền) lại còn cao ráo, sáng sủa. Mới đây, Phan Hoàng còn thoải mái tiết lộ tính cách thật của mình khi yêu. Theo đó thiếu gia nhận được thắc mắc từ netizen rằng: "Anh sẽ chọn người anh yêu họ nhiều hơn hay là người yêu anh nhiều hơn?". Ngay lập tức, em trai Phan Thành trả lời: "Người anh yêu họ". Tuy nhiên, trong lúc dân mạng đang mải xuýt xoa, đoán già đoán non rằng với câu trả lời này, Phan Hoàng sẽ chiều bạn gái lắm thì chẳng hiểu vì lý do gì, thiếu gia nhà họ Phan lại xoá story này đi. Kể từ sau khi chia tay bạn gái cũ - Khánh Linh vào hồi đầu năm nay, Phan Hoàng không cập nhật thêm bất cứ chuyện yêu đương nào khác. Thậm chí, Phan Hoàng nhiều lần khẳng định mình vẫn đang độc thân. Trước đó, thiếu gia Sài thành này từng có mối tình nhiều năm sâu đậm với tiểu thư Sài thành - Khánh Hà. Trước đó Phan Hoàng cũng hé lộ về gu bạn gái của mình là: "Không có gu nhất định!!!". Tuy ngậm thìa vàng từ nhỏ nhưng Phan Hoàng lại thể hiện ra ngoài sự giản dị, vị thiếu gia 9x này sống khá kín tiếng và ít chia sẻ đời sống cá nhân hơn người anh trai của mình. Phan Hoàng là con của đại gia Phan Quang Chất, ông chủ trung tâm Sài Gòn Square, dĩ nhiên anh cũng trở thành chàng thiếu gia nổi tiếng nhất nhì Sài thành. Mời độc giả xem video: Midu lần đầu chia sẻ chuyện tình cảm hiện tại - Nguồn Yan News