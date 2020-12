Elly Trần khiến fan hú vía khi khoe ba vòng nảy nở

Elly Trần là một trong những hot girl đời đầu của thế hệ trẻ Việt Nam, tính đến nay bà mẹ 2 con này đã có ngót nghét 10 năm tuổi đời trong làng giải trí. Hot mom Elly Trần là một trong số những hot girl có số đo cơ thể được nhiều người phải chú ý bên cạnh sự nghiệp. Mới đây, Elly Trần đã gây ấn tượng khi hóa thân thành Nữ thần rắn, lấy cảm hứng từ bộ phim truyền hình Thái Lan khi cô tham gia sự kiện với vai trò là MC.Người đẹp đã lựa chọn chiếc váy với phần trên ôm sát cơ thể, tóc búi cao, để lộ vòng 1 căng tràn vô cùng gợi cảm. Elly Trần thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người khi xuất hiện với phong cách này tại sự kiện mới đây. Sau khi những hình ảnh mới này được chia sẻ, bên cạnh những lời khen ngợi, có không ít cư dân mạng cho biết họ khó lòng nhận ra Elly Trần nếu như không nhờ vào vòng 1 của cô nàng. So với trước đây, những hình ảnh hiện tại của Elly Trần có phần khác lạ, một phần do cách trang điểm, cũng có thể người đẹp đã can thiệp thêm vào thẩm mỹ nên khuôn mặt có sự thay đổi. Quả thật, dù là mẹ hai con nhưng Elly Trần chưa bao giờ khiến người ta thôi hết chú ý về vóc dáng của mình. Dù vậy, không ít người cho rằng Elly Trần ăn mặc quá phản cảm và nhức mắt. Từ sau loạt lùm xùm đổ vỡ hôn nhân, Elly Trần khiến dân tình “ngán ngẩm” khi quay lại với phong cách gợi cảm. Elly Trần tên thật Nguyễn Kim Hồng, sinh năm 1987. Nổi tiếng là một mỹ nhân ngực khủng, người đẹp thường xuyên “đốt mắt” cộng đồng mạng. Dù có nhiều thị phi nhưng con gái Mộc Trà cùng con trai Túc Mạch của Elly Trần được rất nhiều người yêu mến nhờ sở hữu vẻ đẹp như thiên thần. Ảnh: Facebook nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Elly Trần: "Cảm ơn vì đã gọi mình là hotgirl đi hát" - Nguồn: YAN News

