Được ví như "tiểu Bali", suối nước nóng Yên Bái có gì hút giới trẻ

Suối nước nóng Trạm Tấu nằm ở khu 5 thị trấn Trạm Tấu (Yên Bái), cách trung tâm thị trấn khoảng 2km. Nơi đây vừa được dân mạng ví như Bali của Việt Nam. Suối ở Trạm Tấu có diện tích khoảng 600m2, với làn nước trong xanh, nhiệt độ trung bình của dòng nước ở đây từ 43-45 độ C. So với các khu tắm khoáng nóng khác, suối nóng được ví như "tiểu Bali" này nổi bật bởi vẻ đẹp nên thơ, hữu tình. Thời điểm đẹp nhất ở khu nghỉ dưỡng Bali của Việt Nam là vào buổi sớm, khi đó những làn khói bốc lên mờ ảo của mặt nước, hòa quyện với sương sớm sẽ khiến cho khung cảnh tựa như chốn "bồng lai tiên cảnh". Suối nằm ngay giữa những thửa ruộng bậc thang và được bao phủ bởi núi non trùng điệp. Đặc biệt, nước suối ở đây trong vắt có thể trông thấy cả lớp đá cuội lấp lánh dưới lòng suối. Trước đây, khu vực này chỉ có bà con bản địa biết và kéo nhau đến tắm. Cách đây khoảng 1 năm, địa điểm này được một người dân cải tạo và xây dựng làm khu nghỉ dưỡng, thu hút khách du lịch. Bạn có thể di chuyển thẳng từ Hà Nội tới Trạm Tấu bằng phương tiện cá nhân như ô tô, xe máy theo cung đường: Hà Nội - cầu Trung Hà - Thanh Sơn - Thu Cúc - Văn Chấn - Nghĩa Lộ - Trạm Tấu (khoảng 220km). Hoặc muốn an toàn hơn bạn có thể bắt xe khách tuyến Hà Nội - Nghĩa Lộ tại bến xe Mỹ Đình (190km). Đến nơi, bạn cứ thuê taxi hoặc xe ôm chở từ Nghĩa Lộ đến Trạm Tấu (khoảng 30km) là được. Khu này được xây dựng và thiết kế rất đẹp gồm nhà hàng, khu bể bơi nước nóng, phòng lưu trú dạng bungalow. Vé vào bể bơi khu sinh thái là 50k/ người (nếu bạn không lưu trú tại đây ) nhưng bạn sẽ được miễn phí nếu lưu trú tại đây. Giá phòng giao động từ 400k-700k/ đêm. Chưa kể, ở đây còn có nhà sàn tập thể 200k/ người. Ngoài việc thư giãn, tắm suối bạn có thể đi dạo trong khuôn viên khu sinh thái hoặc lang thang chụp choẹt trong bản làng, ruộng lúa vào ban ngày.

