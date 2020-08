Đúng chung khung hình, Linh Ka và Jun Vũ bị nhầm bằng tuổi

Thời gian qua, Linh Ka và Jun Vũ là 2 cái tên được dân mạng chú ý, đặc biệt với những khoảng khắc đọ nhan sắc khi 2 hot girl cách nhau gần 10 tuổi này đứng chung một khung hình. Sau khi liên tục "nhá hàng", mới đây Linh Ka lại thêm một lần nữa khiến cho các fan phải cực kỳ chú ý sau khi bộ ảnh “chị chị em em” cùng với Jun Vũ. Trong những bức ảnh đứng chung khung hình, cả Linh Ka và Jun Vũ đều chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Từ make up, phong cách ăn mặc và thần thái của cả hai rất hợp rơ với nhau. Đây không phải lần đầu tiên mà Linh Ka và Jun Vũ có lần đứng chung một khung hình đọ sắc. Trước đó, 2 bông hồng của làng hot girl Việt này cùng "bắt tay nhau" thể hiện bộ ảnh "chị chị em em" xuất sắc. Sau khi toàn bộ bộ ảnh của Linh Ka và Jun Vũ chụp chung với nhau lên sóng. Rất nhiều nhận xét về nhan sắc được dân mạng đưa ra. Không ít netizen cho rằng Linh Ka chiếm spotlight của đàn chị với vòng 1 căng đầy khi diện áo váy bó sát, trễ nải. Về phía Jun Vũ, mặc dù đã “nâng cấp” vòng 1, nhưng hot girl xinh đẹp này lại kín lạ, nhường sự chú ý cho em gái thân thiết. Vốn nổi tiếng với gương mặt mang nhiều nét ngây thơ, cả Linh Ka và Jun Vũ đều được make up theo tone cam nhẹ nhàng, chú trọng đến vẻ tự nhiên. Ngoài ra, mái tóc của Linh Ka và Jun Vũ cũng được tạo kiểu đơn giản, giữ màu nguyên bản là đen nhằm tạo nét tinh khôi tối đa cho 2 cô nàng. Linh Ka (tên thật Chu Diệu Linh, sinh năm 2002) là gương mặt quen thuộc với dân mạng vài năm trở lại đây. Trong khi đó, Jun Vũ (tên thật Vũ Phương Anh, sinh năm 1995) cũng là cái tên đình đám trong giới showbiz Việt qua những vai diễn diện ảnh đã trải qua. Sự kết hợp giữa 2 bóng hồng của làng hot girl Việt là Linh Ka và Jun Vũ trong bộ ảnh chung đã mang đến rất nhiều điều thú vị cho người hâm mộ. Mời quý độc giả xem thêm clip: Hot girl Linh Ka lần đầu hát Live Em Gái Mưa cực hay - Nguồn: Linh Ka Official

