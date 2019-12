Đức Huy đòi mặc đồ ngủ đi bão sau chiến thắng U22 Việt Nam gây sốt

Bị U22 Indonesia dẫn trước từ hiệp 1, ở hiệp 2, các cầu thủ U22 Việt Nam có những pha phản công mạnh mẽ. Thành Chung là người có cú đánh đầu gỡ hoà khiến người hâm mộ vỡ oà cảm xúc. Ở phút thứ 90+, siêu phẩm ghi bàn của Hoàng Đức đã giúp đội tuyển U22 Việt Nam ấn định chiến thắng 2-1. Ngay khi trận đấu vừa kết thúc, Trọng Hoàng đã lên trang cá nhân chia sẻ khoảnh khắc chiến thắng với dòng trạng thái "Never give up" (Tạm dịch: Không bao giờ từ bỏ". Không chỉ có Trọng Hoàng, dàn cầu thủ ở nhà cũng liên tục cập nhật trạng thái, cổ vũ tinh thần cho tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Trên trang Instagram cá nhân, Văn Thanh liên tục cập nhật tỷ số. Anh gửi lời chúc mừng tới các cầu thủ của U22. Dù đang ở Nga, lệch khá nhiều so với múi giờ Châu Á nhưng Văn Lâm vẫn theo dõi từng trận đấu của U22 Việt Nam tại Philippines. "Gấu Nga" và cộng đồng người Việt tại đây dường như vỡ oà khi các cầu thủ áo đỏ ghi bàn. Trến story, đội trưởng tuyển Việt Nam, Quế Ngọc Hải vui sướng trước bàn thắng siêu phẩm của Hoàng Đức ở phút bù giờ. Theo cầu thủ thuộc biên chế CLB Viettel, U22 Indonesia không có cửa gỡ hoà. "Hoàng tử Ả-rập" Đức Huy cũng không đứng ngoài "cuộc vui" khi đòi mặc pijama đi bão sau chiến thắng của U22 Việt Nam. Dù vui mừng nhưng gương mặt anh chàng vẫn "bình tĩnh tạo nên sự quý tộc". Duy Mạnh hài hước đăng tải hình ảnh của Đức Huy khi anh đòi đi bão trong trang phục đồ ngủ của khách sạn với dòng trạng thái: "Không biết thái tử hay thái giám". Xem thêm clip: U22 Việt Nam lội ngược dòng nghẹt thở trước Indonesia - Nguồn: Youtube

