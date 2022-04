Đu trend “No backpack day”, netizen phát hiện nhiều phiên bản bá đạo

"No backpack day" là trào lưu mạng khá phổ biến. Nó từng viral TikTok, Facebook hồi đầu năm nay khiến hội học sinh rần rần bắt trend. Có thể hiểu nôm na người tham gia trào lưu mạng xã hội này sẽ không dùng đến túi xách, balo để đựng các vật dụng thường ngày. Thay vào đó, người dùng sẽ sáng tạo ra những chiếc túi độc đáo khác từ bất cứ thứ gì mình thích. Từ đây mà hàng loạt những chiếc túi xách limidted có kiểu dáng độc lạ ra đời. Từ hộp bánh, thùng mì tôm, quả dưa hấu, giỏ hoa,... đến những chiếc bao cũng được tận dụng để thay thế. Mới đây, trào lưu này được cán bộ, nhân viên di tích Nhà tù Hỏa Lò bắt trend khiến cư dân mạng thích thú. Với thông điệp "Hoalo's no backpack day - Hôm nay chúng tôi đi làm không mang túi, chỉ mang niềm vui", trào lưu đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng. Hàng loạt chiếc túi độc đáo ra đời, chứng minh cho việc khi người lớn bắt trend thì cũng chẳng thua kém thế hệ Gen Z là bao. Đúng như tiêu chí, những người tham gia quả không làm cộng đồng mạng thất vọng với 1001 "túi xách" siêu "bá đạo" và không kém phần hài hước. Màn "tấu hài" khó ai "đụng hàng" này khiến dân tình cười ngả nghiêng và hết sức bái phục. "Đu trend" theo phương châm "Nhà có gì tận dụng nấy" mà thần thái đỉnh cao. Chiếc túi xách 2 in 1: Giỏi việc nước, đảm việc nhà. 10 điểm cho sự đáng yêu này. Hôm nay chúng tôi đi làm không mang túi, chỉ mang niềm vui! Chiếc túi phiên bản giới hạn có một không hai trên toàn thế giới.

"No backpack day" là trào lưu mạng khá phổ biến. Nó từng viral TikTok, Facebook hồi đầu năm nay khiến hội học sinh rần rần bắt trend. Có thể hiểu nôm na người tham gia trào lưu mạng xã hội này sẽ không dùng đến túi xách, balo để đựng các vật dụng thường ngày. Thay vào đó, người dùng sẽ sáng tạo ra những chiếc túi độc đáo khác từ bất cứ thứ gì mình thích. Từ đây mà hàng loạt những chiếc túi xách limidted có kiểu dáng độc lạ ra đời. Từ hộp bánh, thùng mì tôm, quả dưa hấu, giỏ hoa,... đến những chiếc bao cũng được tận dụng để thay thế. Mới đây, trào lưu này được cán bộ, nhân viên di tích Nhà tù Hỏa Lò bắt trend khiến cư dân mạng thích thú. Với thông điệp "Hoalo's no backpack day - Hôm nay chúng tôi đi làm không mang túi, chỉ mang niềm vui", trào lưu đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng. Hàng loạt chiếc túi độc đáo ra đời, chứng minh cho việc khi người lớn bắt trend thì cũng chẳng thua kém thế hệ Gen Z là bao. Đúng như tiêu chí, những người tham gia quả không làm cộng đồng mạng thất vọng với 1001 "túi xách" siêu "bá đạo" và không kém phần hài hước. Màn "tấu hài" khó ai "đụng hàng" này khiến dân tình cười ngả nghiêng và hết sức bái phục. "Đu trend" theo phương châm "Nhà có gì tận dụng nấy" mà thần thái đỉnh cao. Chiếc túi xách 2 in 1: Giỏi việc nước, đảm việc nhà. 10 điểm cho sự đáng yêu này. Hôm nay chúng tôi đi làm không mang túi, chỉ mang niềm vui! Chiếc túi phiên bản giới hạn có một không hai trên toàn thế giới.