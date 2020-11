"Đu" trend 10 năm, Ngân 98 bị "zoom" sự thay đổi của vòng 1

Ngân 98 là hot girl mạng rất chịu khó "đu" trend trên MXH. Mới đây, nhân dịp trào lưu thử thách 10 năm đang “làm mưa làm gió”, cô nàng cũng kịp khoe sự thay đổi của mình. Trên trang cá nhân, hot girl Ngân 98 so sánh hình ảnh của mình cách đây vài năm và hiện tại khiến dân tình chú ý. Đặc biệt, nhiều người còn "zoom" kĩ vào sự thay ở vị trí vòng 1 của cô nàng. Vốn quen thuộc với gương mặt xinh đẹp cùng vòng một bốc lửa, nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhìn lại hình ảnh hot girl Bình Định của trước kia. Cách đây vài năm, Ngân 98 có khuôn mặt cùng vóc dáng hơi tròn trông khá bụ bẫm, dễ thương. Theo nhiều người đánh giá, khuôn mặt của hot girl thị phi - Ngân 98 dù chưa xinh đẹp như bây giờ nhưng vẫn rất ngây thơ, đáng yêu, còn có lúm đồng tiền khi cười. Từ các bộ phận trên gương mặt đến ba vòng của Ngân 98 đều thay đổi chóng mặt so với trước đây. Đặc biệt, vòng 1 của bạn gái Lương Bằng Quang thì càng ngày càng khủng. Trước đó, Ngân 98 cũng không phủ nhận đã can thiệp "dao kéo" để có được ngoại hình như hiện tại. Tuy vậy, hot girl ngực khủng khẳng định mình không hề trùng tu vòng 1 mà đó là vốn “trời ban”. Nhan sắc Ngân 98 tuy "lên hương" nhưng vẫn bị chê là giả và đơ. Theo nhiều người, việc giảm cân của Ngân 98 cũng tác động không nhỏ đến việc nhan sắc lên hương của cô nàng. Khác khá nhiều về ngoại hình nhưng chỉ có 1 thứ ở Ngân 98 không đổi đó là sở thích khoe thân phản cảm. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Những SAO VIỆT Không Đội Trời Chung Với NGÂN 98 - Nguồn: YAN News

Ngân 98 là hot girl mạng rất chịu khó "đu" trend trên MXH. Mới đây, nhân dịp trào lưu thử thách 10 năm đang “làm mưa làm gió”, cô nàng cũng kịp khoe sự thay đổi của mình. Trên trang cá nhân, hot girl Ngân 98 so sánh hình ảnh của mình cách đây vài năm và hiện tại khiến dân tình chú ý. Đặc biệt, nhiều người còn "zoom" kĩ vào sự thay ở vị trí vòng 1 của cô nàng. Vốn quen thuộc với gương mặt xinh đẹp cùng vòng một bốc lửa, nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhìn lại hình ảnh hot girl Bình Định của trước kia. Cách đây vài năm, Ngân 98 có khuôn mặt cùng vóc dáng hơi tròn trông khá bụ bẫm, dễ thương. Theo nhiều người đánh giá, khuôn mặt của hot girl thị phi - Ngân 98 dù chưa xinh đẹp như bây giờ nhưng vẫn rất ngây thơ, đáng yêu, còn có lúm đồng tiền khi cười. Từ các bộ phận trên gương mặt đến ba vòng của Ngân 98 đều thay đổi chóng mặt so với trước đây. Đặc biệt, vòng 1 của bạn gái Lương Bằng Quang thì càng ngày càng khủng. Trước đó, Ngân 98 cũng không phủ nhận đã can thiệp "dao kéo" để có được ngoại hình như hiện tại. Tuy vậy, hot girl ngực khủng khẳng định mình không hề trùng tu vòng 1 mà đó là vốn “trời ban”. Nhan sắc Ngân 98 tuy "lên hương" nhưng vẫn bị chê là giả và đơ. Theo nhiều người, việc giảm cân của Ngân 98 cũng tác động không nhỏ đến việc nhan sắc lên hương của cô nàng. Khác khá nhiều về ngoại hình nhưng chỉ có 1 thứ ở Ngân 98 không đổi đó là sở thích khoe thân phản cảm. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Những SAO VIỆT Không Đội Trời Chung Với NGÂN 98 - Nguồn: YAN News