Du lịch cao nguyên đá Đồng Văn: Loạt điểm check in không thể bỏ qua

Dốc Thẩm Mã là điểm check in quen thuộc của nhiều bạn trẻ khi du lịch cao nguyên đá Đồng Văn. Đây là một trong những con đèo đẹp bạn cần chinh phục để bước chân tới mảnh đất Đồng Văn. Nhìn từ trên cao, Dốc Thẩm Mã như một dải lụa mềm mại nằm giữa lưng chừng núi với nhiều khúc cua nguy hiểm. Ảnh: @thanhhoa Cách Hà Nội khoảng 300km, cao nguyên đá Đồng Văn nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng tựa như một “thiên đường xám” giữa miền sơn cước. Đây là một cao nguyên đá chung của bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Ảnh: @maingocanh Dinh Nhà Vương là địa điểm tham quan Đồng Văn thú vị mà bạn nên ghé thăm. Đến đây, du khách không chỉ được chụp hình lưu niệm và chiêm ngưỡng kiến trúc mà còn được nghe người dân nơi đây truyền tai nhau những câu chuyện huyền bí về vị vua Mèo lẫy danh. Ảnh: @thanhhoa Cột cờ nằm trên đỉnh Lũng Cú với độ cao khoảng 1.700m so với mực nước biển là điểm check in Đồng Văn thú vị cho du khách đam mê phượt. Ảnh: @thanhhoa Sông Nho Quế cũng là điểm check in cao nguyên đá Đồng Văn được nhiều bạn trẻ ghé thăm. Dòng sông thơ mộng, xung quanh rúi hùng vĩ luôn là background siêu mê cho các tín đồ sống ảo. Ảnh: @thanhhoa Một trong những địa điểm tham quan Đồng Văn nhất định phái ghé thăm khi đến Hà Giang là Phố cổ Đồng Văn. Vào những ngày rằm, dãy phố được trang trí lồng đèn rực rỡ sắc màu tạo nên một khung cảnh lung linh, lãng mạn cho khu phố. Ảnh: Internet Điểm đến kế tiếp mà bạn không nên bỏ qua trong chuyến du lịch đến Đồng Văn là khu chợ cổ Đồng Văn. Nếu muốn cảm nhận hết nét văn hóa của vùng đất Hà Giang thì phố Cổ là một địa điểm lí tưởng. Ảnh @hoangquyen Đèo Lã Pí Lèng (hay Mã Pì Lèng) là con đường đèo check in quen thuộc của du khách ở Đồng Văn. Đặt chân đến đèo, du khách sẽ ngỡ ngàng trước không gian núi rừng hùng vĩ, con đường đèo như dải lụa mềm uốn lượn theo sườn núi. Ảnh: @thanhhoa Ngôi nhà trong phim Chuyện của Pao cũng là địa điểm check in Đồng Văn quen thuộc. Đến đây, ngoài được ngắm cảnh ra, bạn còn được làm thử những công việc hàng ngày của người Mông như xay thóc, dệt vải. Ảnh: Internet Khi đi từ Đồng Văn lên cao nguyên đá, bạn sẽ bắt gặp một bản làng với cánh đồng hoa tam giác mạch đẹp như tranh, đó là bản và xã Sủng Là. Ngoài ra, nơi đây còn có cánh đồng hoa tam giác mạch, hoa cải và thung lũng lũng hoa hồng. Ảnh @hangdo

