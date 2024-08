Du khách ngoại quốc thích trải nghiệm cáp treo qua Hòn Thơm

Những ngày hè 2024, trong khi khách nội địa đến Phú Quốc (Kiên Giang) không nhiều vì ảnh hưởng mưa và một số vấn đề khác thì khách quốc tế đã đến đảo ngọc khá đông. Nhiều du khách nước ngoài khi đến đảo ngọc Phú Quốc đã sắp xếp thời gian qua Hòn Thơm bằng cáp treo để có được những trải nghiệm tuyệt vời. Cáp treo Hòn Thơm khai trương đầu năm 2018, có tổng chiều dài gần 7.900 m, nối từ phường An Thới qua các đảo Hòn Rỏi, Hòn Dừa tới Hòn Thơm. Từ trên cabin cáp treo Hòn Thơm, du khách hướng mắt về phường An Thới sẽ ngắm toàn cảnh các cao ốc tại Sunset Town – thị trấn Hoàng Hôn, hay còn gọi là thị trấn Địa Trung Hải, nằm tại phường An Thới, phía Nam đảo Phú Quốc. Tại đây có chiếc Cầu Hôn, tháp Đồng Hồ, quảng trường La Mã, sân khấu kiss... Từ cabin cáp treo, du khách còn được ngắm cả phường An Thới và hệ thống cảng, tàu thuyền ra vào vùng biển này. rên đường đến Hòn Thơm, du khách rất thích thú khi từ trên cao nhìn xuống những dãy nhà dân ven các hòn. Trong khoảng 15 phút trải nghiệm cáp treo trên biển, du khách trong và ngoài nước không quên ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời để làm kỷ niệm cho chuyến du lịch đảo ngọc. Trước khi vào cabin cáp treo, nhiều gia đình đã được nhân viên nơi đây chụp ảnh lưu niệm và sau đó cầm tấm vé sang Hòn Thơm. Hình ảnh lưu niệm của du khách tại nhà ga Ánh Dương sẽ được chuyển sang Hòn Thơm khi khách sang đến đây. Sau khi rời cabin, nhân viên quầy ảnh lưu niệm sẽ tư vấn cho du khách nếu gia đình nào muốn in ấn hình ảnh với giá vài trăm nghìn đồng. Giá vé cáp treo và các dịch vụ được doanh nghiệp công khai tại nhiều nơi. Sau khi rời quầy ảnh lưu niệm, du khách bắt đầu hành trình trải nghiệm mới với nhiều trò chơi hấp dẫn tại Hòn Thơm. Mộc xà thịnh nộ - một trong những trò chơi thách thức nhất thế giới đã ra mắt đầu năm 2022 thuộc phân khu Exotica Village tại đảo thiên đường Hòn Thơm, Phú Quốc. Đây là tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên tại Việt Nam, được giới chuyên gia đánh giá nằm trong top game cảm giác mạnh thách thức bậc nhất thế giới. Mộc xà thịnh nộ được tạo nên bởi 1.000m3 gỗ đặc chủng nhập khẩu từ Mỹ, hơn 2.000 tấn đinh ốc và một kiến trúc riêng vô cùng độc đáo dựa theo địa hình tự nhiên của sườn đồi tại Hòn Thơm. Khi đến hoặc rời Hòn Thơm, du khách còn chờ xem những điệu nhảy cuồng nhiệt của các thổ dân khiến bước chân du khách không ngừng nhún nhảy. Cuồng say trong vũ điệu Hula, du khách như lạc trong miền lễ hội tưng bừng ở vùng Hawaii xa xôi.

