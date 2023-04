Du khách ăn mặc phản cảm khiến Hội An, Đà Lạt bị réo tên

Một nữ du khách từng bị la ó vì đăng tải loạt ảnh vén váy khoe cơ thể ở đồi thông Đà Lạt. Trước đó, từng có nhiều trường hợp tương tự. Sốc nhất phải kể đến cặp đôi Hà Nội đến Đà Lạt chụp ảnh nude. Sau đó, hình ảnh du khách chụp ảnh nghệ thuật nhưng ăn mặc phản cảm nhận về nhiều chỉ trích từ dân mạng. Nhóm bạn trẻ diện váy ngắn khi đến thăm chùa Linh Phước (Đà Lạt). Nữ du khách từng nhận phải nhiều ý kiến trái chiều vì hồn nhiên mặc trang phục xẻ tà cao giữa trung tâm TP Đà Lạt. Dân mạng bức xúc vì nhóm phụ nữ mặc đồ tập yoga, tạo dáng chụp ảnh ở cổng trời chùa Linh Quy Pháp Ấn. Trang phục hở bụng được cho là không phù hợp khi chụp ảnh ở chốn linh thiêng. Ngoài Đà Lạt, thì Hội An cũng là nơi thu hút nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế. Nhưng cũng có không ít trường hợp mặc phản cảm ở Hội An. Trưởng phòng VHTT TP. Hội An cho rằng, việc mặc đồ trong khu di tích như vậy là trái với thuần phong mỹ tục. Tuy nhiên hiện nay chưa có chế tài nào để xử phạt. Trong các di tích đều có quy chế yêu cầu khách tham quan ăn mặc lịch sự mới được vào. Ngoài ra, cũng thường xuyên có bảo vệ nhắc nhở du khách. Cư dân mạng cho rằng, việc các nữ du khách ăn mặc đi quá giới hạn là "bôi bẩn Hội An".

