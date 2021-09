Đội tuyển Việt Nam lười thay đổi, lý do có phải từ thầy Park?

Bài toán thiếu hụt nhân sự của đội tuyển Việt Nam là điều thường xuyên xảy ra khi hàng loạt trụ cọt bị chấn thương. Đặc biệt khi những trận đấu tiếp theo tại vòng loại cuối World Cup 2022 châu Á đã cận kề. Một câu hỏi được NHM đặt ra cho HLV Park Hang Seo là tại sao không tin dùng các cầu thủ mới? Việc các cầu thủ đội tuyển Việt Nam rơi vào cảnh xuống phong độ hoặc quá tải là vấn đề được bày ra trước mặt và thực sự cần thay đổi nhưng cho đến hiện giờ, dù gọi nhiều gương mặt mới lên tuyển nhưng HLV Park Hang Seo vẫn "cố thủ" với những cựu binh. Còn nhớ hồi đầu năm 2020, chính bản thân HLV Park Hang Seo cũng từng khẳng định cần làm mới đội nhà nhằm bay cao, bay xa hơn. Nhưng đến thời điểm hiện tại, ông vẫn đang đau đầu khi các trụ cột chấn thương khi tìm phương án thay thế. Nhìn nhận thẳng thắn, nhân tố mới trong 2 năm qua ngoại trừ Hoàng Đức thì gần như không có thêm bất cứ ai, dù HLV Park Hang Seo vẫn trao cơ hội bằng cách gọi tập trung một số tân binh mỗi khi đội tuyển Việt Nam có đợt tập trung. Về cơ bản HLV Park Hang Seo có lý do để không thay đổi quá nhiều nhân sự ở đội tuyển Việt Nam, khi những người cũ vẫn đáng tin hơn để phục vụ các mục tiêu mà ông thầy người Hàn Quốc ràng buộc cùng VFF. Nếu lời cam kết với VFF chưa đủ sức nặng thì những người trách HLV Park Hang Seo bảo thủ thì cũng cần phải nói lại, vì cũng khá đông tân binh từng được gọi không thể hiện được quá nhiều nên buộc phải dùng lại người cũ. Nhìn vào cục diện, lý do lớn nhất mà cho đến thời điểm này HLV Park Hang Seo không thay đổi, đặc biệt ở vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022 – vốn dĩ là cơ hội cho đội tuyển Việt Nam đào tạo, bồi dưỡng nhân tố mới xem chừng vẫn nằm trong vấn đề thành tích. HLV Park Hang Seo rõ ràng rất cần đội tuyển Việt Nam chơi tốt tại vòng sơ loại thứ 3 World Cup, hay ít nhất thể hiện được bộ mặt khả quan nên việc dùng nhóm cầu thủ quen thuộc là đương nhiên. Nói cách khác, HLV Park Hang Seo cần thành tích, hay bộ mặt khả quan ngoài việc mang đến niềm vui cho người hâm mộ, và phần nào là mục đích riêng cho cá nhân cho tương lai. Đến cuối tháng 1/2022 hợp đồng giữa HLV Park Hang Seo và bóng đá Việt Nam đáo hạn, và hiện tại dù đôi bên vẫn đang trong quá trình đàm phán nhằm tái ký, nhưng không loại trừ khả năng có một kết cục bất ngờ. Ở giai đoạn này, các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là cơ hội cho HLV Park Hang Seo một lần nữa chứng tỏ khả năng nhằm tạo ra bản hồ sơ huấn luyện hoàn hảo, tạo lợi thế trong đàm phán với VFF, hoặc đội bóng nào muốn có sự phục vụ của ông. Vậy nên việc HLV Park Hang Seo lười thay đổi cũng đều có lý do của nó. Nhưng hy vọng rằng, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc sắp tới, các "chiến binh sao vàng" sẽ thể hiện bộ mặt mới, tươi tắn hơn 2 trận thua trước Ả Rập Xê-út và Australia.

Mời quý độc giả xem video: Bàn thua của đội tuyển Việt Nam trước Australia - Nguồn: FPT





Bài toán thiếu hụt nhân sự của đội tuyển Việt Nam là điều thường xuyên xảy ra khi hàng loạt trụ cọt bị chấn thương. Đặc biệt khi những trận đấu tiếp theo tại vòng loại cuối World Cup 2022 châu Á đã cận kề. Một câu hỏi được NHM đặt ra cho HLV Park Hang Seo là tại sao không tin dùng các cầu thủ mới? Việc các cầu thủ đội tuyển Việt Nam rơi vào cảnh xuống phong độ hoặc quá tải là vấn đề được bày ra trước mặt và thực sự cần thay đổi nhưng cho đến hiện giờ, dù gọi nhiều gương mặt mới lên tuyển nhưng HLV Park Hang Seo vẫn "cố thủ" với những cựu binh. Còn nhớ hồi đầu năm 2020, chính bản thân HLV Park Hang Seo cũng từng khẳng định cần làm mới đội nhà nhằm bay cao, bay xa hơn. Nhưng đến thời điểm hiện tại, ông vẫn đang đau đầu khi các trụ cột chấn thương khi tìm phương án thay thế. Nhìn nhận thẳng thắn, nhân tố mới trong 2 năm qua ngoại trừ Hoàng Đức thì gần như không có thêm bất cứ ai, dù HLV Park Hang Seo vẫn trao cơ hội bằng cách gọi tập trung một số tân binh mỗi khi đội tuyển Việt Nam có đợt tập trung. Về cơ bản HLV Park Hang Seo có lý do để không thay đổi quá nhiều nhân sự ở đội tuyển Việt Nam, khi những người cũ vẫn đáng tin hơn để phục vụ các mục tiêu mà ông thầy người Hàn Quốc ràng buộc cùng VFF. Nếu lời cam kết với VFF chưa đủ sức nặng thì những người trách HLV Park Hang Seo bảo thủ thì cũng cần phải nói lại, vì cũng khá đông tân binh từng được gọi không thể hiện được quá nhiều nên buộc phải dùng lại người cũ. Nhìn vào cục diện, lý do lớn nhất mà cho đến thời điểm này HLV Park Hang Seo không thay đổi, đặc biệt ở vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022 – vốn dĩ là cơ hội cho đội tuyển Việt Nam đào tạo, bồi dưỡng nhân tố mới xem chừng vẫn nằm trong vấn đề thành tích. HLV Park Hang Seo rõ ràng rất cần đội tuyển Việt Nam chơi tốt tại vòng sơ loại thứ 3 World Cup, hay ít nhất thể hiện được bộ mặt khả quan nên việc dùng nhóm cầu thủ quen thuộc là đương nhiên. Nói cách khác, HLV Park Hang Seo cần thành tích, hay bộ mặt khả quan ngoài việc mang đến niềm vui cho người hâm mộ, và phần nào là mục đích riêng cho cá nhân cho tương lai. Đến cuối tháng 1/2022 hợp đồng giữa HLV Park Hang Seo và bóng đá Việt Nam đáo hạn, và hiện tại dù đôi bên vẫn đang trong quá trình đàm phán nhằm tái ký, nhưng không loại trừ khả năng có một kết cục bất ngờ. Ở giai đoạn này, các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là cơ hội cho HLV Park Hang Seo một lần nữa chứng tỏ khả năng nhằm tạo ra bản hồ sơ huấn luyện hoàn hảo, tạo lợi thế trong đàm phán với VFF, hoặc đội bóng nào muốn có sự phục vụ của ông. Vậy nên việc HLV Park Hang Seo lười thay đổi cũng đều có lý do của nó. Nhưng hy vọng rằng, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc sắp tới, các "chiến binh sao vàng" sẽ thể hiện bộ mặt mới, tươi tắn hơn 2 trận thua trước Ả Rập Xê-út và Australia.

Mời quý độc giả xem video: Bàn thua của đội tuyển Việt Nam trước Australia - Nguồn: FPT