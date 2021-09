Đội tuyển Việt Nam của hiện tại, Đặng Văn Lâm còn là số 1?

Hơn 1 năm rưỡi kể từ khi sau trận hoà 0-0 trước Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup diễn ra vào tháng 11/2019, người hâm mộ mới nhìn thấy Đặng Văn Lâm trở lại khung gỗ của đội tuyển Việt Nam. Trận đấu trở lại của Đặng Văn Lâm dựa trên nhiều yếu tố rõ ràng không tệ, thậm chí đánh giá một cách công bằng màn thể hiện của thủ thành đang chơi bóng ở Nhật Bản là tương đối ổn khi chỉ lọt lưới một bàn trước Australia. Có một chút đáng tiếc đối với Văn Lâm bởi thủ thành này hơi ít cơ hội để thể hiện trong cuộc đối đầu với Australia, bởi đối thủ bất ngờ chơi chùng xuống ở hiệp 2, để hơi khó cho HLV Park Hang Seo đánh giá toàn diện sự trở lại của học trò cưng. Lý do lớn nhất không phải việc Đặng Văn Lâm ít cơ hội thể hiện tài năng mà ở chỗ người còn lại là Tấn Trường đang thực sự ổn định cũng như lợi thế hơn nhiều trong cuộc đua cho vị trí số 1 khung gỗ đội tuyển Việt Nam. Điều này là rõ ràng bởi chuyện được làm việc, tập luyện chung cùng các đồng đội nơi hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam một cách thường xuyên của Tấn Trường chắc chắn lợi thế hơn hẳn so với Văn Lâm. Thực tế, dù mối liên lạc giữa Văn Lâm với hàng phòng ngự... không kém, nhưng đạt hiệu quả cao như Tấn Trường là chưa bằng, bàn thua duy nhất mà Lâm "tây" phải nhận thực tế cũng xuất phát từ điều này. Về chuyên môn Tấn Trường cũng không hay hơn so với Đặng Văn Lâm là chắc chắn khi mỗi người có điểm mạnh, yếu khác nhau nhưng lý do để các trận đấu tới HLV Park Hang Seo chọn lại đàn anh đang khoác áo Hà Nội FC vì điều nói ở trên. Ngoài ra, việc phải phục vụ CLB cho tới sát ngày đội tuyển Việt Nam chuẩn bị thi đấu sẽ mất thời gian di chuyển... thực sự khó cho Đặng Văn Lâm trong cuộc cạnh tranh vị trí cùng đàn anh Tấn Trường. HLV Park Hang Seo sẽ tính khác nếu như Văn Lâm được ra sân thường xuyên ở CLB trong thời gian tới, khi môi trường thi đấu tại J-League rõ ràng ảnh hưởng lớn đến khả năng chuyên môn, phong độ với các thủ môn. Nhưng xem ra chẳng dễ, vì tính đến thời điểm chuyển tới Nhật Bản, Đặng Văn Lâm chỉ ra sân đúng 2 trận khá nhàn nhã thì thực sự khó nếu đua vị trí với Tấn Trường tại đội tuyển Việt Nam. Văn Lâm để thua bàn duy nhất trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia. Hy vọng trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc sắp tới, Văn Lâm sẽ lại được thi đấu trong màu áo các "chiến binh sao vàng". Mời quý độc giả xem video: Bàn thua của đội tuyển Việt Nam trước Australia - Nguồn: FPT

