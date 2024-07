Đời tư kín tiếng của nữ BTV Thời sự 19h VTV gây bão mạng

BTV Khánh Trang tên đầy đủ là Trần Minh Trang, là BTV hiếm hoi của "Bản tin Thời sự 19h" phải dùng nghệ danh. Người đẹp sinh năm 1984 tại Nghệ An, cô từng học quản trị du lịch khách sạn và ngoại thương. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV Trước khi vào ban Thời sự, Khánh Trang đã có 8 năm làm việc tại Đài PT-TH Hà Nội với những vai trò như: phóng viên, biên tập, tổ chức sản xuất. Lĩnh vực cô tham gia khá đa dạng từ chính luận, văn hóa xã hội, truyền hình thực tế, thể thao,… Ngoài việc trực tiếp tổ chức sản xuất, BTV Khánh Trang từng làm MC cho chương trình Lắng nghe cơ thể bạn và dẫn chuyện cho chương trình truyền hình thực tế "Giấc mơ có thật – Người Tràng An – Người Hà Nội". Sau đó, năm 2014, Khánh Trang chuyển về VTV. Và 2 năm sau, cô trở thành người dẫn chương trình chính thức của chương trình "Bản tin Thời sự 19h". Là một người "tay ngang" chuyển sang làm truyền hình, đặc biệt là dẫn một chương trình thời sự mang tính chính luận cao, BTV Khánh Trang cảm thấy rất tự hào. Nói về quá trình đến với công việc truyền hình, Khánh Trang cho biết cô đến với nghề bằng niềm yêu thích. "Tôi đã bắt đầu mối duyên với truyền hình bằng tất cả sự bản năng và yêu thích cá nhân. Lúc đó tôi vừa đi học vừa cộng tác với truyền hình. Vất vả nhưng vui lắm, chẳng bao giờ quên. Bắt đầu là đi theo ê-kíp các anh chị để quan sát, học hỏi, nắm bắt công việc... Dần dà, mình bắt đầu tham gia dẫn, sản xuất phóng sự các chương trình ngắn như Văn hóa du lịch, Hà Nội ngàn năm văn hiến, Hà Nội của chúng ta. May mắn là tôi được thử nghiệm nhiều vai trò khác nhau, nhiều thể tài khác nhau nên kinh nghiệm cứ tích lũy qua mỗi ngày. Trưởng thành hơn nữa là làm chủ những chương trình do mình tự tổ chức sản xuất, viết kịch bản". Nữ BTV Thời sự 19h VTV cho biết thêm. Bận rộn với rất nhiều việc khác nhau nhưng BTV Khánh Trang vẫn có một gia đình hạnh phúc. Nữ BTV nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ hết lòng từ gia đình. "Tôi may mắn khi được gia đình yêu thương ủng hộ, tạo điều kiện rất nhiều để tôi được làm công việc mình yêu thích", BTV Khánh Trang cho hay. Biết bản thân là người bận rộn, không thể vẹn trọn cho gia đình nên cô thường tranh thủ mỗi lúc rảnh rỗi để bù đắp cho con gái. Bất cứ lúc nào có thời gian rảnh, Khánh Trang đều tranh thủ đến trường đón con. Trong đời thường, nữ BTV tuổi Tý cũng thừa nhận bản thân không phải là người phụ nữ hoàn hảo nhưng cô là người có trách nhiệm.

BTV Khánh Trang tên đầy đủ là Trần Minh Trang, là BTV hiếm hoi của "Bản tin Thời sự 19h" phải dùng nghệ danh. Người đẹp sinh năm 1984 tại Nghệ An, cô từng học quản trị du lịch khách sạn và ngoại thương. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV Trước khi vào ban Thời sự, Khánh Trang đã có 8 năm làm việc tại Đài PT-TH Hà Nội với những vai trò như: phóng viên, biên tập, tổ chức sản xuất. Lĩnh vực cô tham gia khá đa dạng từ chính luận, văn hóa xã hội, truyền hình thực tế, thể thao,… Ngoài việc trực tiếp tổ chức sản xuất, BTV Khánh Trang từng làm MC cho chương trình Lắng nghe cơ thể bạn và dẫn chuyện cho chương trình truyền hình thực tế "Giấc mơ có thật – Người Tràng An – Người Hà Nội". Sau đó, năm 2014, Khánh Trang chuyển về VTV. Và 2 năm sau, cô trở thành người dẫn chương trình chính thức của chương trình "Bản tin Thời sự 19h". Là một người "tay ngang" chuyển sang làm truyền hình, đặc biệt là dẫn một chương trình thời sự mang tính chính luận cao, BTV Khánh Trang cảm thấy rất tự hào. Nói về quá trình đến với công việc truyền hình, Khánh Trang cho biết cô đến với nghề bằng niềm yêu thích. "Tôi đã bắt đầu mối duyên với truyền hình bằng tất cả sự bản năng và yêu thích cá nhân. Lúc đó tôi vừa đi học vừa cộng tác với truyền hình. Vất vả nhưng vui lắm, chẳng bao giờ quên. Bắt đầu là đi theo ê-kíp các anh chị để quan sát, học hỏi, nắm bắt công việc... Dần dà, mình bắt đầu tham gia dẫn, sản xuất phóng sự các chương trình ngắn như Văn hóa du lịch, Hà Nội ngàn năm văn hiến, Hà Nội của chúng ta. May mắn là tôi được thử nghiệm nhiều vai trò khác nhau, nhiều thể tài khác nhau nên kinh nghiệm cứ tích lũy qua mỗi ngày. Trưởng thành hơn nữa là làm chủ những chương trình do mình tự tổ chức sản xuất, viết kịch bản". Nữ BTV Thời sự 19h VTV cho biết thêm. Bận rộn với rất nhiều việc khác nhau nhưng BTV Khánh Trang vẫn có một gia đình hạnh phúc. Nữ BTV nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ hết lòng từ gia đình. "Tôi may mắn khi được gia đình yêu thương ủng hộ, tạo điều kiện rất nhiều để tôi được làm công việc mình yêu thích", BTV Khánh Trang cho hay. Biết bản thân là người bận rộn, không thể vẹn trọn cho gia đình nên cô thường tranh thủ mỗi lúc rảnh rỗi để bù đắp cho con gái. Bất cứ lúc nào có thời gian rảnh, Khánh Trang đều tranh thủ đến trường đón con. Trong đời thường, nữ BTV tuổi Tý cũng thừa nhận bản thân không phải là người phụ nữ hoàn hảo nhưng cô là người có trách nhiệm.