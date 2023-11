Đối thủ sẵn sàng cạnh tranh vị trí của Đặng Văn Lâm tại ĐTQG là ai?

Trong vài năm trở lại đây, Filip Nguyễn đã bày tỏ nguyện vọng được chơi cho ĐTQG Việt Nam. Từ mong mỏi, anh quyết tâm cụ thể hóa bằng việc trở về V.League thi đấu cho CLB Công an Hà Nội kể từ tháng 6 vừa qua. Mục đích của Filip Nguyễn là có thể hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc nhập tịch Việt Nam, qua đó có điều kiện cần trong việc được gọi lên ĐTQG sau đó. Tất nhiên, điều kiện đủ là thủ thành Việt kiều này cần đáp ứng chuyên môn cũng như được HLV trưởng ĐTQG Việt Nam chọn lựa. Bên cạnh khát khao và nỗ lực của Filip Nguyễn, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng thường xuyên quan tâm, cố gắng trong việc hỗ trợ các thủ tục và giấy tờ cho thủ môn Việt kiều, nhằm giúp anh sớm có quốc tịch Việt Nam. Mới đây, theo tìm hiểu của PV, HLV Troussier đã có cuộc trò chuyện với một đại diện nhà tài trợ của CLB Công an Hà Nội, qua đó tiếp thêm động lực hiện thực hóa khát vọng của thủ thành sinh năm 1992. Bên cạnh đó, phía Filip Nguyễn cũng thông báo tin vui khi thủ thành Việt kiều sẽ có quốc tịch Việt Nam vào đầu tháng 12 (dự tính vào ngày 5-6/12/2023). Tổng hòa từ nhiều phía, giúp cho Filip Nguyễn có điều kiện cần về mốc thời gian cũng như quốc tịch để được HLV Philippe Troussier trao cơ hội trên ĐT Việt Nam. Thời gian qua, Filip Nguyễn đã hòa nhập nhanh với lối sống tại Việt Nam cũng như CLB Công an Hà Nội. Với việc xuất hiện sự cạnh tranh của Filip Nguyễn, Đặng Văn Lâm sẽ phải nâng cao bản thân và sẵn sàng cho cuộc đối tay đôi.

Trong vài năm trở lại đây, Filip Nguyễn đã bày tỏ nguyện vọng được chơi cho ĐTQG Việt Nam. Từ mong mỏi, anh quyết tâm cụ thể hóa bằng việc trở về V.League thi đấu cho CLB Công an Hà Nội kể từ tháng 6 vừa qua. Mục đích của Filip Nguyễn là có thể hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc nhập tịch Việt Nam, qua đó có điều kiện cần trong việc được gọi lên ĐTQG sau đó. Tất nhiên, điều kiện đủ là thủ thành Việt kiều này cần đáp ứng chuyên môn cũng như được HLV trưởng ĐTQG Việt Nam chọn lựa. Bên cạnh khát khao và nỗ lực của Filip Nguyễn, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng thường xuyên quan tâm, cố gắng trong việc hỗ trợ các thủ tục và giấy tờ cho thủ môn Việt kiều, nhằm giúp anh sớm có quốc tịch Việt Nam. Mới đây, theo tìm hiểu của PV, HLV Troussier đã có cuộc trò chuyện với một đại diện nhà tài trợ của CLB Công an Hà Nội, qua đó tiếp thêm động lực hiện thực hóa khát vọng của thủ thành sinh năm 1992. Bên cạnh đó, phía Filip Nguyễn cũng thông báo tin vui khi thủ thành Việt kiều sẽ có quốc tịch Việt Nam vào đầu tháng 12 (dự tính vào ngày 5-6/12/2023). Tổng hòa từ nhiều phía, giúp cho Filip Nguyễn có điều kiện cần về mốc thời gian cũng như quốc tịch để được HLV Philippe Troussier trao cơ hội trên ĐT Việt Nam. Thời gian qua, Filip Nguyễn đã hòa nhập nhanh với lối sống tại Việt Nam cũng như CLB Công an Hà Nội. Với việc xuất hiện sự cạnh tranh của Filip Nguyễn, Đặng Văn Lâm sẽ phải nâng cao bản thân và sẵn sàng cho cuộc đối tay đôi.