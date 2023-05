Đổi kiểu tóc, cô giáo gợi cảm Hà thành F5 diện mạo chất chơi

Âu Hà My là cô giáo tiếng Pháp tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy cô nàng không hoạt động nghệ thuật nhưng lại có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Nữ giảng viên hiện tại đang sở hữu gần 550 ngàn người theo dõi trên facebook - một con số vô cùng khủng đối với người không hoạt động showbiz. Dịp nghỉ lễ, Âu Hà My mới đây có màn "F5" giao diện cực chất với mái tóc tẩy nhuộm màu sáng. Người đẹp sinh năm 1994 "biến hình" như thể hot girl chất chơi khiến học sinh cũng phải trầm trồ. Bên dưới bài đăng của nữ giảng viên sinh năm 1994, có hàng trăm bình luận khen ngợi cho màn đầu tư "khét lẹt" này của cô giáo. Cư dân mạng ví von cô như thành viên của BlackPink với màu tẩy nhuộm thoạt nhìn thì nữ tính nhưng lại rất ăn chơi. Nếu như năm xưa, Hà My khiến nhiều người bận tâm vì phong cách ăn mặc có phần quá phóng khoáng thì nay, người đẹp gốc Hà Nam đã khác. Cô kín tiếng hơn và đồng thời, phong cách ăn mặc cũng tinh tế và ý nhị hơn. Cô ăn mặc kín đáo hơn nhưng vẫn không bỏ quên yếu tố gợi cảm nhằm khoe triệt để đường cong. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hà My đã khiến không ít người bất ngờ khi đăng tải hình ảnh đang làm giám thị tại một trường Đại học. Nhìn Hà My từ bên ngoài, không ai có thể nghĩ đây lại là một giảng viên Đại học bởi thân hình thon gọn, quyến rũ của cô. Vẻ ngoài trẻ trung cùng sự xinh đẹp đã khiến Hà My được nhiều sinh viên trong trường yêu mến. Ảnh: FBNV

