Đội hình đội tuyển Việt Nam ngồi nhà xem Asian Cup 2023 qua tivi

Thủ môn: Đặng Văn Lâm không có cơ hội cạnh tranh với Nguyễn Filip bởi anh gặp chấn thương trong trận đấu cuối cùng của CLB Bình Định trước khi lên tập trung đội tuyển Việt Nam Hậu vệ: Chấn thương và vấn đề sức khỏe khiến Nguyễn Thành Chung không thi đấu ổn định trong hơn một năm qua và lỡ cơ hội thể hiện dưới thời HLV Troussier. Đến khi được gọi, hậu vệ này lại phải rút lui trước ngày lên tuyển Việt Nam vì gặp chấn thương trong một buổi tập của CLB Hậu vệ: Quế Ngọc Hải bị đau ở trận gặp Iraq tháng 11. Cầu thủ của CLB Bình Dương hồi phục tốt nhưng vẫn không kịp khỏi hoàn toàn để tham dự Asian Cup 2023 Hậu vệ: Bùi Tiến Dũng không được trọng dụng ở đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier. Anh chỉ được gọi lên theo diện bổ sung ở 2 lần tập trung gần nhất để thay cho đồng đội chấn thương. Tuy nhiên, lần này cầu thủ của Thể Công Viettel cũng không thể lên tuyển do gặp vấn đề về sức khỏe Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu chưa thi đấu trận nào cho đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier. Cầu thủ của CLB Công an Hà Nội chấn thương ở gót chân và sớm nhất phải đến đầu năm 2024 mới trở lại Hoàng Đức mất suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam nhưng HLV Troussier vẫn tính toán các phương án sử dụng cầu thủ này do anh vẫn là cầu thủ có trình độ cao hàng đầu ở V.League. Nam cầu thủ hiện tại vẫn chưa bình phục chấn thương, có thể không kịp khỏe để ra sân trong trận gặp Nhật Bản nhưng ông Troussier vẫn kiên nhẫn chờ cậu học trò Nguyễn Đức Chiến thường xuyên được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong năm 2023 và duy trì phong độ ổn định tại CLB. Tuy nhiên, chấn thương ở vòng 8 V.League khiến tiền vệ của Thể Công Viettel phải rút lui sớm Nguyễn Thanh Nhàn là một trong những cầu thủ trẻ được HLV Troussier ưu ái ở đội tuyển Việt Nam. Anh chia tay đội tuyển cùng ngày với Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đức Chiến vì chấn thương gặp phải ở CLB Văn Quyết là cầu thủ không được gọi triệu tập lần này. Nguyễn Tiến Linh rất nỗ lực để điều chỉnh lối chơi, cải thiện phong độ. Anh chơi rất tốt ở đầu mùa giải này trong màu áo CLB Bình Dương. Tuy nhiên, ngay sau khi có danh sách đội tuyển Việt Nam, Tiến Linh lại chấn thương trong pha va chạm có phần kém may mắn ở trận thua CLB Công an Hà Nội và không kịp bình phục để dự Asian Cup 2023 Không được triệu tập lần này còn có Công Phượng, cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản.

