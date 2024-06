Độc lạ Nghệ An gia đình có 3 đời sinh đôi gây bão mạng

Mới đây, trên một diễn đàn, câu chuyện gia đình Đặng Thị Phương (SN 1994, ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) có 3 đời sinh đôi khiến nhiều người không khỏi tò mò. Được biết, chị em sinh đôi với chị Đặng Thị Phương là Đặng Thị Hồng. Chị Hồng và chị Phương khi lập gia đình cũng sinh đôi. Chị Hồng sinh đôi cặp song sinh là con trai năm 2017. Còn chị Phương sinh đôi con gái năm 2021. Trước đời của Phương và Hồng, bà ngoại cả 2 cũng sinh được một cặp sinh đôi là 2 người cậu. Nhiều hàng xóm và người dân trong làng đều biết và thường nhầm lẫn giữa các thành viên vì ngoại hình quá giống nhau Nhiều người cho rằng việc sinh đôi hy hữu có thể do gen di truyền từ đời bà ngoại. Theo thời gian khi lớn lên, Hồng và Phương đã có nét khác biệt dễ nhận ra hơn. Việc sinh đôi cũng khiến một số tình huống dở khóc dở cười xảy ra, ví dụ như chính người trong nhà cũng khó phân biệt được tên của những em bé. Câu chuyện hi hữu này hiện vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của netizen.

