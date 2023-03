Độc lạ cặp đôi vác “kiếm khổng lồ” cắt bánh cưới như phim

Vào ngày cưới của mình, ai cũng muốn làm một điều gì thật đặc biệt và ấn tượng. Vậy nên không ít cô dâu, chú rể đã nảy ra những ý tưởng "độc nhất vô nhị". Mới đây, một cô dâu lại khiến dân tình "ú òa" với khoảnh khắc cắt bánh cưới có một không hai khi cô chuẩn bị một cây kiếm khổng lồ khiến chú rể mới nhìn thấy cũng giật mình. Thay vì tiến hành nghi thức cắt bánh như thường lệ, màn cắt bánh cưới bá đạo này khiến cư dân mạng trầm trồ bởi độ chịu chơi của họ. Nhìn kĩ cây kiếm đồ chơi này dân tình mới nhận ra đây chính là vũ khí của một nhân vật hoạt hình, xem ra cô dâu không chỉ có khiếu hài hước mà còn là "fan cứng" của truyện tranh. Trong ảnh cô dâu dường như xúc động không nói nên lời còn chú rể thì nở 1 nụ cười tỏ rõ sự thỏa mãn vì mình đã có màn cắt bánh cưới "có 1-0-2" này. Dưới phần bình luận, ai cũng "xỉu ngang" với màn cắt bánh hài hước của cô dâu, nhiều người còn trêu chú rể sau này không được làm trái ý cô dâu đâu đấy. Quả thực, đám cưới chỉ có một lần trong đời nên cô dâu chú rể cứ thoải mái sáng tạo để có thêm nhiều kỷ niệm vui nhộn. Không ít cặp đôi cô dâu chú rể từng có màn cắt bánh "bá đạo" tương tự. Những hình ảnh độc đáo tại một đám cưới diễn ra tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An gây xôn xao khi dùng hẳn một cây "đồ long đao" siêu to khổng lồ để cắt bánh cưới. Đây chỉ là vật mô phỏng một loại vũ khí nhưng cũng đủ để quan viên hai họ trầm trồ về độ "độc lạ" và chịu chơi của chú rể. Thay vì nâng ly chúc mừng hạnh phúc, đôi vợ chồng trẻ ở Nghệ An lại dùng nồi cơm điện uống rượu, lấy dao phay cắt bánh trong đám cưới. Cô dâu, chú rể ở Nghệ An uống rượu giao bôi bằng nồi cơm điện ai cũng trầm trồ, khó tin. Ảnh: Tổng hợp

