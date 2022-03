Đoàn Văn Hậu lại lộ chuyện hẹn hò với bạn gái tin đồn

Mới đây, trên TikTok có chia sẻ đoạn clip Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đi sinh nhật của Bảo Hân (diễn viên phim Về nhà đi con). Mặc dù chỉ có người đẹp lên khung hình nhưng netizen khẳng định cô nàng đi chung với chàng cầu thủ vì cánh tay có hình xăm chuẩn của nhà trai. Ngay sau khi những hình ảnh cầu thủ Đoàn Văn Hậu và bạn gái tin đồn cùng đi dự sinh nhật Bảo Hân đã nhận về nhiều sự chú ý của mạng. Ai nấy đều tin chắc rằng, cánh tay gắp đồ ăn vô cùng galant kia không ai khác là của Đoàn Văn Hậu. Cụ thể, một số bình luận dưới đoạn clip: "Hình xăm nói lên ai kia", "Vừa hết COVID-19 đã dắt tay nhau đi gặp rồi", "Tui sẽ nói là tui không thấy gì đâu nha" hay "Sẽ không nói đây là tay anh Hậu đâu". Cách đây chưa lâu, cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ khi thiệp mời đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My lan truyền trên mạng xã hội. Kèm theo đó là hình ảnh Doãn Hải My mặc áo cưới với dòng caption: "Từ hôm nay chúng ta sẽ chính thức là vợ chồng của nhau. Một mối tình đẹp kết thúc mỹ mãn bằng một đám cưới như mơ". Thế nhưng sau đó, Doãn Hải My đã lên tiếng đính chính: "Vì mọi người yêu mến, muốn tôi hạnh phúc nên mới đồn tôi sắp cưới. Tuy nhiên, tôi còn nhiều kế hoạch phát triển bản thân nên chưa nghĩ đến chuyện kết hôn ở hiện tại". Mặc dù không đăng tải quá nhiều hình ảnh thân mật, tình cảm nhưng Đoàn Văn Hậu cũng có cách "đánh dấu chủ quyền" riêng. Anh khá thân thiết với gia đình bạn gái, đặc biệt là em trai của Doãn Hải My. Mặc dù chuyện tình cảm thăng hoa là vậy nhưng sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu trong thời gian qua có phẫn chững lại vì vừa chấn thương xong lại mắc COVID-19. Đoàn Văn Hậu là một cầu thủ trẻ, nổi tiếng, Doãn Hải My cũng không kém cạnh khi vừa xinh xắn, học giỏi, gia thế cũng không phải dạng vừa. Văn Hậu và Hải My khá nổi tiếng nhưng họ lại chọn cách yêu nhau trong im lặng, ít chia sẻ thế nên những tin đồn xung quanh cặp đôi này nổ ra là chuyện hết sức bình thường. Mời độc giả xem video: Kế hoạch giải cứu cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Nguồn: VTV24

Mới đây, trên TikTok có chia sẻ đoạn clip Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đi sinh nhật của Bảo Hân (diễn viên phim Về nhà đi con). Mặc dù chỉ có người đẹp lên khung hình nhưng netizen khẳng định cô nàng đi chung với chàng cầu thủ vì cánh tay có hình xăm chuẩn của nhà trai. Ngay sau khi những hình ảnh cầu thủ Đoàn Văn Hậu và bạn gái tin đồn cùng đi dự sinh nhật Bảo Hân đã nhận về nhiều sự chú ý của mạng. Ai nấy đều tin chắc rằng, cánh tay gắp đồ ăn vô cùng galant kia không ai khác là của Đoàn Văn Hậu. Cụ thể, một số bình luận dưới đoạn clip: "Hình xăm nói lên ai kia", "Vừa hết COVID-19 đã dắt tay nhau đi gặp rồi", "Tui sẽ nói là tui không thấy gì đâu nha" hay "Sẽ không nói đây là tay anh Hậu đâu". Cách đây chưa lâu, cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ khi thiệp mời đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My lan truyền trên mạng xã hội. Kèm theo đó là hình ảnh Doãn Hải My mặc áo cưới với dòng caption: "Từ hôm nay chúng ta sẽ chính thức là vợ chồng của nhau. Một mối tình đẹp kết thúc mỹ mãn bằng một đám cưới như mơ". Thế nhưng sau đó, Doãn Hải My đã lên tiếng đính chính: "Vì mọi người yêu mến, muốn tôi hạnh phúc nên mới đồn tôi sắp cưới. Tuy nhiên, tôi còn nhiều kế hoạch phát triển bản thân nên chưa nghĩ đến chuyện kết hôn ở hiện tại". Mặc dù không đăng tải quá nhiều hình ảnh thân mật, tình cảm nhưng Đoàn Văn Hậu cũng có cách "đánh dấu chủ quyền" riêng. Anh khá thân thiết với gia đình bạn gái, đặc biệt là em trai của Doãn Hải My. Mặc dù chuyện tình cảm thăng hoa là vậy nhưng sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu trong thời gian qua có phẫn chững lại vì vừa chấn thương xong lại mắc COVID-19. Đoàn Văn Hậu là một cầu thủ trẻ, nổi tiếng, Doãn Hải My cũng không kém cạnh khi vừa xinh xắn, học giỏi, gia thế cũng không phải dạng vừa. Văn Hậu và Hải My khá nổi tiếng nhưng họ lại chọn cách yêu nhau trong im lặng, ít chia sẻ thế nên những tin đồn xung quanh cặp đôi này nổ ra là chuyện hết sức bình thường. Mời độc giả xem video: Kế hoạch giải cứu cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Nguồn: VTV24