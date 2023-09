Đoàn Văn Hậu cầu hôn bạn gái, fan tò mò thông tin đám cưới

Tối ngày 17/9, Đoàn Văn Hậu chia sẻ lên trang cá nhân tin vui cùng hình ảnh bên bạn gái. “She said Yes”, cầu thủ quê Thái Bình thông báo đã cầu hôn thành công bạn gái Doãn Hải My sau 3 năm hẹn hò. Trên trang cá nhân, Doãn Hải My cũng đăng tải bức ảnh tương tự, thông báo về việc nhận lời cầu hôn từ bạn trai. Theo tiết lộ, Đoàn Văn Hậu đã cất công chuẩn bị buổi tiệc kèm một bó hoa lớn để dành cho bạn gái sự bất ngờ. Dưới bài đăng nhiều sao Việt, bạn bè, người hâm mộ,… gửi lời chúc mừng cho cặp đôi. Một số cư dân mạng dành lời khen ngợi cho độ đẹp đôi và mong chờ ngày họ nên duyên vợ chồng. Tuy nhiên, cả hai chưa tiết lộ kế hoạch đám cưới khiến fan vô cùng tò mò. Trước đó, giữa tháng 8, Doãn Hải My cùng bạn trai tổ chức buổi kỷ niệm tại một nhà hàng ở Hà Nội. Cô nói hạnh phúc khi nhận hoa hồng, quà của Đoàn Văn Hậu. Trên trang cá nhân, khoảnh khắc cặp sao hẹn hò hút hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng bình luận chúc mừng.Bạn gái Đoàn Văn Hậu vừa tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Trước đó, cả hai nói chưa có kế hoạch kết hôn, muốn ưu tiên cho sự nghiệp. Chính vì vậy, bức hình cầu hôn khiến người hâm mộ rất bất ngờ. Họ quen nhau từ năm 2020 nhưng đến tháng 8/2022 mới công khai. Văn Hậu là người chủ động tán tỉnh Doãn Hải My. Người đẹp từng không trả lời tin nhắn làm quen của cầu thủ với lý do "bận học". Về sau, cô chịu mở lòng, nhận thấy ở cầu thủ có nét đáng yêu, tâm lý. Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên trang cá nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nam cầu thủ nhận xét bạn gái là người tử tế, thấu hiểu cho công việc của mình. Cặp đôi thường xuyên đi du lịch cùng nhau và cùng gia đình. Sau 3 năm yêu đương, cuối cùng Văn Hậu - Hải My cũng quyết định về chung nhà. Ảnh: FBNV

