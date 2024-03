Doãn Hải My lúc bầu bị "phá nét" hay chỉ do góc chụp ảnh?

Mới đây, Đoàn Văn Hậu đưa bà xã Doãn Hải My đi xem phim. Cặp đôi chọn kiểu ghế dành cho cặp đôi, thoải mái nằm xem phim, tận hưởng buổi đêm yên bình bên nhau. Doãn Hải My selfie ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc. Văn Hậu vẫn điển trai như thường còn bà xã anh lại gây chú ý khi góc máy selfie làm lộ rõ sự thay đổi khi mang bầu. Gương mặt của Doãn Hải My bầu bĩnh hơn trước khá nhiều bởi việc tăng cân khi mang thai. Gương mặt mẹ bầu top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 có dấu hiệu "phá nét", không còn vẻ thon gọn, sắc sảo như thời con gái mà thay vào đó là vẻ phúc hậu, tròn đầy. Dù tăng cân khi mang bầu, Doãn Hải My vẫn sở hữu diện mạo xinh đẹp. Ở đám cưới của Quang Hải và Chu Thanh Huyền hai ngày trước, Doãn Hải My gây ấn tượng với vẻ rạng rỡ khi xuất hiện cùng Đoàn Văn Hậu. Nàng WAG diện đầm bầu màu hồng nữ tính, nụ cười ngọt ngào, chiếm spotlight khi đi giữa đám đông. Giữa tháng 3/2023, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chính thức thông báo chuyện đang có tin vui, sắp đón con đầu lòng qua bộ ảnh bầu lung linh. Mẹ bầu Doãn Hải My khoe nhan sắc đằm thắm khiến dân mạng trầm trồ. Nhiều người để lại lời khen cho vẻ đẹp của bà xã Đoàn Văn Hậu khi mang bầu. Dù có vẻ tăng cân nhưng những đường nét xinh đẹp của Doãn Hải My là không phải bàn cãi.

Mới đây, Đoàn Văn Hậu đưa bà xã Doãn Hải My đi xem phim. Cặp đôi chọn kiểu ghế dành cho cặp đôi, thoải mái nằm xem phim, tận hưởng buổi đêm yên bình bên nhau. Doãn Hải My selfie ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc. Văn Hậu vẫn điển trai như thường còn bà xã anh lại gây chú ý khi góc máy selfie làm lộ rõ sự thay đổi khi mang bầu. Gương mặt của Doãn Hải My bầu bĩnh hơn trước khá nhiều bởi việc tăng cân khi mang thai. Gương mặt mẹ bầu top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 có dấu hiệu "phá nét", không còn vẻ thon gọn, sắc sảo như thời con gái mà thay vào đó là vẻ phúc hậu, tròn đầy. Dù tăng cân khi mang bầu, Doãn Hải My vẫn sở hữu diện mạo xinh đẹp. Ở đám cưới của Quang Hải và Chu Thanh Huyền hai ngày trước, Doãn Hải My gây ấn tượng với vẻ rạng rỡ khi xuất hiện cùng Đoàn Văn Hậu. Nàng WAG diện đầm bầu màu hồng nữ tính, nụ cười ngọt ngào, chiếm spotlight khi đi giữa đám đông. Giữa tháng 3/2023, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chính thức thông báo chuyện đang có tin vui, sắp đón con đầu lòng qua bộ ảnh bầu lung linh. Mẹ bầu Doãn Hải My khoe nhan sắc đằm thắm khiến dân mạng trầm trồ. Nhiều người để lại lời khen cho vẻ đẹp của bà xã Đoàn Văn Hậu khi mang bầu. Dù có vẻ tăng cân nhưng những đường nét xinh đẹp của Doãn Hải My là không phải bàn cãi.