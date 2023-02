Đoàn Di Băng khiến fan trầm trồ khi khoe cơ ngơi như trời Tây

Đoàn Di Băng hiện tại được biết đến là nữ doanh nhân thành đạt với khối tài sản "khủng" đáng ngưỡng mộ. Song song với sự đầu tư cho một số hoạt động nghệ thuật trong làng giải trí thì "nữ đại gia quận 7" còn phát triển việc kinh doanh riêng cũng như đầu tư bất động sản. Nhiều người cho rằng ngoài căn nhà ở TP HCM, Đoàn Di Băng và ông xã Quốc Vũ còn có nhiều bất động sản ở những tỉnh thành khác. Mới đây, "nữ đại gia quận 7" chia sẻ loạt ảnh check-in tại Đà Lạt với khung cảnh hồ nước vô cùng đẹp mắt và yên bình. Đáng nói, Đoàn Di Băng còn tiết lộ: "Cách nhà 200m lại có 1 nơi đẹp đến thế này sao" khiến netizen đoán già đoán non có phải bà xã Quốc Vũ đã sở hữu một cơ ngơi tại Đà Lạt. Nếu đúng như thế thì người hâm mộ lại càng trồ trầm vì để sở hữu một căn nhà ở nơi có khung cảnh đẹp lý tưởng, có hồ nước trong xanh tựa ở "trời Tây" cách đó chỉ 200m thế này là điều không dễ dàng". Nữ đại gia xinh đẹp cho biết thêm. Trước đó, người đẹp họ Đoàn cũng thu hút nhiều sự chú ý với dự án xây dựng biệt thự do NTK Thái Công thiết kế với tổng chi phí lên đến khoảng 400 tỷ đồng. Hiện tại, trong lúc chờ biệt thự này hoàn thành, Đoàn Di Băng cùng gia đình đang sống ở một ngôi nhà khác như cũng đầy đủ tiện nghi và hoành tráng không kém. Những hình ảnh bên trong ngôi nhà này khi được Đoàn Di Băng chia sẻ cũng luôn khiến netizen ngưỡng mộ. Bên trong có nhiều nội thất xa xỉ và cũng được thiết kế rất hiện đại, sang trọng. Đặc biệt trong cơ ngơi của Đoàn Di Băng cũng luôn có vệ sĩ giám sát 24/24 để đảm bảo an toàn cho gia đình nữ đại gia. Những hình ảnh toàn mùi tiền của Đoàn Di Băng khiến không ít người phải ngưỡng mộ.

