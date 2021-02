Đỗ xe chắn cửa nhà, tài xế khi bị chủ nhà “dằn mặt“

Mới đây lại tiếp tục có thêm trường hợp đỗ xe không đúng nơi quy định và tài xế phải nhận về cái kết "đỏ mặt". Theo đó, chiếc ô tô khá lớn đỗ chắn hết cổng của một căn nhà. Hơn nữa, trong ngõ hẹp, chiếc ô tô như vậy là chiếm gần hết diện tích. Vì lý do này mà chủ nhà quyết dạy cho tài xế một bài học về hành động đỗ xe vô ý thức. Người này không dùng các biện pháp mạnh mà chỉ viết một tờ giấy cảnh cáo, dán lên phần kính bên cạnh ghế lái. Cả gia đình bất tiện trong việc di chuyển hay lấy xe trong nhà ra ngoài khi bị một chiếc xe chắn ngang đường như thế này. Trên tờ giấy chủ nhà có ghi rõ: "Đậu chỗ này thì xe mát nhưng chủ nhà 'nóng' đấy nhé chàng trai". Có lẽ khi quay lại, tài xế xe phải đỏ mặt vì lời nhắc nhở thâm thúy này. Trước đó đã có không ít trường hợp đỗ xe sai quy định và nhận về cái kết "đắng". Như trường hợp một chủ xe đỗ xe của mình trước cửa của một tiệm bán quần áo. Theo như dòng trạng thái mà chủ xe đăng tải thì thanh niên này có để lại số điện thoại của mình ở xe. Thanh niên chia sẻ rằng do cửa nhà đang khóa nên dừng lại để mở cửa. Khi chủ xe quay lại để lấy xe thì “xế yêu” đã được trang trí bằng một loạt những dòng sơn đen ở phía đuôi. Do quá bức xúc, chủ xe này đã đăng tải lên facebook nhằm hỏi ý kiến của mọi người. Một chiếc bán tải bị xịt sơn đen kín đằng sau xe. Biển số cũng bị xịt đến mức chẳng đọc ra nổi. Sáng sớm gặp phải tình cảnh đỗ xe ngang ngược thì chủ shop thời trang nào mà chẳng bức xúc và đưa ra hành xử quyết liệt. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng chủ shop đã quá vội vàng và hành xử có phần nặng tay đối với chiếc xe đỗ sai này. Theo nhiều người, dù biết rằng hành vi đỗ xe này thật sự vô lý nhưng việc xịt sơn, phá hoại tài sản như thế là không nên. Trường hợp chiếc xe đỗ sai quy định bị dán đầy băng vệ sinh phụ nữ xuất hiện cách đây không lâu đã trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng. Một chủ xe khác đã nhận về hậu quả khôn lường khi đỗ xe vô ý thức ngoài đường. Trong loạt ảnh đính kèm bài viết, dễ dàng nhận thấy người dân đã dùng mắm tôm "tưới" lên đầu xe, có lẽ khi đi tìm ô tô của mình, không ít chủ xe đã phải "sốc nặng" khi thấy hình ảnh này. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Bị CSGT nhắc nhở, nữ tài xế đỗ xe chắn ngang đường thách thức - Nguồn: VTV24

