Điều đặc biệt về gấu trúc Fubao khiến nghìn người Hàn Quốc khóc ròng

Fubao là cái tên khá quen thuộc với những người yêu mến động vật. Chú gấu trúc chiếm trọn tình cảm của người dân xứ Hàn bởi vẻ đáng yêu, nghịch ngợm. Vừa qua, vườn thú Everland đã tổ chức lễ chia tay FuBao theo đúng thời hạn để trở về Trung Quốc. Hàng nghìn người đã xếp hàng từ sáng sớm để được nhìn FuBao một lần cuối. Là chú gấu trúc đầu tiên được sinh ra ở Hàn Quốc, Fubao nổi danh trong giới pandabiz với danh xưng "công chúa nhà tài phiệt" khi được tập đoàn Samsung tài trợ toàn bộ, sống trong môi trường thoải mái và có người chăm sóc rất kỹ. Độ nổi tiếng của Fubao đã vượt xa khỏi Hàn Quốc và giúp "đỉnh lưu mắt thâm" này có những điều đặc biệt khiến các fan phải bất ngờ. Đầu tháng 2/2024, Fubao được vinh dự trở thành "công dân danh dự đặc biệt" của thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Nhiều fan thường ví Fubao giống như một siêu idol ở Hàn Quốc bởi bé có hẳn một hội fansite riêng chuyên cập nhật hình ảnh mỗi ngày. Tính đến hiện tại, Fubao có lẽ là gấu trúc sở hữu nhiều photobook và sách được phát hành bài bản nhất. Rất nhiều sách viết về chú gấu trúc đáng yêu này từ bé đến lớn đều trở thành best-seller như "Baby panda Fubao", "Quan điểm Fubao toàn trí". "Tôi là người ông hạnh phúc của Fubao", "Fubao, always love you",... Ngoài ra, Fubao còn sở hữu bộ sưu tập goods riêng, gồm sticker, ring điện thoại, áo thun, ly, thẻ T-Money (thẻ thanh toán dịch vụ giao thông công cộng ở Hàn Quốc),... Không ngoa khi nói Fubao là một idol thực thụ khi những món liên quan đến chú gấu trúc này được fan săn lùng để mua ngay khi mở bán và cũng trong tình trạng "người mua thì nhiều nhưng số lượng giới hạn". Chú gấu trúc Fubao có vẻ vẫn ngơ ngác và chưa hiểu chuyện gì xảy ra trong ngày được chuyển về Trung Quốc. Ông Song - người nuôi nấng gần gũi với "công chúa mắt thâm" không giấu nổi sự xúc động trong ngày tiễn "đứa con" của mình. Hàn Quốc mưa rất to, nhưng đông đảo người dân Hàn Quốc đã có mặt tại công viên Everland để chào tạm biệt Fubao. Rất nhiều người dân Hàn đã không kim được nước mắt và ông Song cũng vậy, người nuôi nấng công chúa bao lâu nay đã không kiềm được cảm xúc. Everland đã chuẩn bị sẵn con đường hoa cải dầu cho Fubao,thậm chí còn viết lời chúc phúc trên những bông hoa cải dầu, xe của Fubao sẽ dừng ở đây, người hâm mộ sẽ cổ vũ cho Fubao trên con đường hoa cải dầu.

