Vợ chồng hot girl Xoài Non trước chia tay từng vô cùng ngọt ngào

Chiều tối 16/6, Xoài Non bất ngờ thông báo đã ly hôn với Xemesis. Cô viết thông báo bằng tiếng Anh, tạm dịch như sau: "Trước hết, mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã yêu mến và ủng hộ chúng mình. Và mình rất tiếc phải thông báo rằng mối quan hệ của chúng mình đã kết thúc. Cảm ơn vì đã làm cho thanh xuân của em trở nên tươi đẹp!". Kèm theo đó, Xoài Non cũng đăng ảnh cưới của cặp đôi và tag Xemesis vào bài đăng. Xemesis (Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989) và Xoài Non (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) từng là cặp đôi nổi đình nổi đám trên MXH. Ngoài khoảng cách tuổi tác, Xoài Non và Xemesis còn vượt qua nhiều lời ra tiếng vào từ cư dân mạng để chính thức về chung một nhà vào năm 2020. Từ giữa tháng 5/2024, trên MXH bất ngờ rộ lên nghi vấn Xoài Non và Xemesis gặp trục trặc hôn nhân. Từ đó đến nay, Xoài Non và Xemesis vẫn liên tục lên tiếng nhưng chỉ trả lời những vấn đề xung quanh như nam streamer phủ nhận tin đồn đền bù 20 tỷ để ly hôn, nàng hot girl làm rõ chuyện kiếm tiền và ăn bám nhà chồng,... Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang bàn tán xôn xao, để lại nhiều bình luận phía dưới bài đăng của Xoài Non. Khoảnh khắc xúc động của Xoài Non và Xemesis trong đám cưới. Khoảnh khắc dễ thương của vợ chồng Xoài Non trong bộ ảnh cưới...

