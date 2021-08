Diện đồ tập, rich kid Tiên Nguyễn lộ vòng eo nhìn mà mê

Không chỉ được mệnh danh là "đệ nhất con nhà giàu Việt", Tiên Nguyễn còn nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, sang chảnh. Dù có niềm đam mê ăn uống bất tận cả khi ở nhà, thế nhưng rich kid Tiên Nguyễn vẫn gây mê khi sở hữu vóc dáng không chút mỡ thừa. Mới đây, nữ rich kid nhà tỷ phú Johnathan vừa đăng tải 2 bức ảnh mới trong trang phục tập gym gây chú ý. Cô nàng không quên chú thích vui thêm rằng: "My outfit nowadays only consist of gym clothes and PJs" (Tạm dịch: Thời trang của mình dạo này chỉ toàn đồ tập và đồ ngủ). Ở bộ ảnh này, Tiên Nguyễn khoe thân hình nóng bỏng,"vòng nào ra vòng đấy" khiến nhiều người phải xuýt xoa. Mặc dù diện trang phục đơn giản, không cầu kỳ nhưng như mọi lần, khí chất và nhan sắc của nàng rich kid tiếp tục khiến người ta phải trầm trồ. Nhan sắc xinh đẹp, body không chút mỡ thừa của Tiên Nguyễn làm team gái trẻ ai nhìn cũng mê mệt. Để có được vóc dáng mảnh mai dù ăn uống nhiều, Tiên Nguyễn đã tập tành rất chăm chỉ trong suốt mùa dịch. Netizen mấy ngày nay được dịp mở mang tầm mắt khi ngày nào cũng được chiêm ngưỡng những bức hình ở nhà vẫn xinh đẹp, sang chảnh mất phần thiên hạ của ái nữ nhà tỷ phú. Với cách lên đồ sang chảnh không ít cư dân mạng tưởng cô nàng sắp đi show thời trang hay chụp ảnh bìa tạp chí nào đó. Ngoài trang phục nhiều người còn choáng ngợp với background là căn biệt thự to đùng nhà Tiên Nguyễn. Là “đệ nhất con nhà giàu Việt”, Tiên Nguyễn luôn biết cách làm cõi mạng xôn xao với những hình ảnh xa hoa của mình. Thậm chí chẳng cần phải đi resort sang chảnh, ngay tại nhà riêng của Tiên Nguyễn đã có nhiều góc sống ảo mà ai nhìn cũng mê. Ảnh: IGNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: YAN News

Không chỉ được mệnh danh là "đệ nhất con nhà giàu Việt", Tiên Nguyễn còn nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, sang chảnh. Dù có niềm đam mê ăn uống bất tận cả khi ở nhà, thế nhưng rich kid Tiên Nguyễn vẫn gây mê khi sở hữu vóc dáng không chút mỡ thừa. Mới đây, nữ rich kid nhà tỷ phú Johnathan vừa đăng tải 2 bức ảnh mới trong trang phục tập gym gây chú ý. Cô nàng không quên chú thích vui thêm rằng: "My outfit nowadays only consist of gym clothes and PJs" (Tạm dịch: Thời trang của mình dạo này chỉ toàn đồ tập và đồ ngủ). Ở bộ ảnh này, Tiên Nguyễn khoe thân hình nóng bỏng,"vòng nào ra vòng đấy" khiến nhiều người phải xuýt xoa. Mặc dù diện trang phục đơn giản, không cầu kỳ nhưng như mọi lần, khí chất và nhan sắc của nàng rich kid tiếp tục khiến người ta phải trầm trồ. Nhan sắc xinh đẹp, body không chút mỡ thừa của Tiên Nguyễn làm team gái trẻ ai nhìn cũng mê mệt. Để có được vóc dáng mảnh mai dù ăn uống nhiều, Tiên Nguyễn đã tập tành rất chăm chỉ trong suốt mùa dịch. Netizen mấy ngày nay được dịp mở mang tầm mắt khi ngày nào cũng được chiêm ngưỡng những bức hình ở nhà vẫn xinh đẹp, sang chảnh mất phần thiên hạ của ái nữ nhà tỷ phú. Với cách lên đồ sang chảnh không ít cư dân mạng tưởng cô nàng sắp đi show thời trang hay chụp ảnh bìa tạp chí nào đó. Ngoài trang phục nhiều người còn choáng ngợp với background là căn biệt thự to đùng nhà Tiên Nguyễn. Là “đệ nhất con nhà giàu Việt”, Tiên Nguyễn luôn biết cách làm cõi mạng xôn xao với những hình ảnh xa hoa của mình. Thậm chí chẳng cần phải đi resort sang chảnh, ngay tại nhà riêng của Tiên Nguyễn đã có nhiều góc sống ảo mà ai nhìn cũng mê. Ảnh: IGNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: YAN News