Diện đồ tập, “hot girl phòng gym” Nam Định khoe vòng eo siêu thực

Xuất hiện trên dòng story, "hot girl phòng gym" Nam Định là Trần Bích Hạnh diện bộ đồ tập màu trắng. Điểm nhấn của bức ảnh đó chính là sắc vóc và đặc biệt là vòng eo siêu thực của cô nàng. Được biết đến là một người chăm chỉ tập luyện và luôn chăm sóc bản thân, không quá khó hiểu để Trần Bích Hạnh sở hữu vòng eo gây mê này. Bức ảnh được "hot girl phòng gym" Nam Định chụp lại khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa khi lộ rõ rãnh bụng vào vòng eo siêu bé. Trước đó trên trang cá nhân, Bích Hạnh cũng từng khoe vòng eo gọn gàng của mình. Nhưng so với lần này, có vẻ như cô nàng đã cố gắng siết vòng 2 hơn trước. Phía dưới bài đăng của Bích Hạnh nhiều người bày tỏ sự ngượng mộ và thả dòng bình luận "ước" được vòng 2 gọn gàng và đẹp như "hot girl phòng gym" 9X. Ít ai biết rằng, trước khi có vòng eo vạn người mê, Bích Hạnh từng sở hữu cơ thể sồ sề, ục ịch, nặng đến 70kg. Để có được thân hình như hiện tại, mỹ nhân sinh năm 1993 phải trải qua hành trình tập luyện khổ cực để thay đổi bản thân. Hình ảnh của Bích Hạnh thường xuyên được hội chuyên đăng ảnh gái xinh châu Á chia sẻ, kèm theo những lời khen "có cánh". Cô cũng từng xuất hiện trên báo Trung Quốc với rất nhiều mỹ từ miêu tả về nhan sắc. Thời gian qua, Bích Hạnh dính tin đồn hẹn hò với cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cũng như CLB Công an Hà Nội là Vũ Văn Thanh. Rất nhiều hint hẹn hò của cả 2 đã được netizen "phơi bày" nhưng nhân vật chính vẫn chưa chịu công khai. Bích Hạnh thường xuất hiện ở những trận đấu của CLB Công an Hà Nội, thậm chí "camera qua đường" còn bắt gặp cô chung xe với bạn trai tin đồn rời khỏi SVĐ Hàng Đẫy khoảng đầu năm 2024. Netizen đánh giá Bích Hạnh và Văn Thanh đang ở trạng thái: "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e".

