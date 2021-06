Diện áo dài, cô giáo mầm non tương lai khiến netizen xao xuyến

Đã từng rất nhiều gương mặt tạo nên điểm nhấn trong mắt dân mạng khi diện áo dài trắng. Mới đây nhất là cô giáo mầm non tương lai có tên Nguyễn Thị Thu khi chinh phục netizen bằng nhan sắc nàng thơ. Nguyễn Thị Thu (sinh viên khoa Giáo dục Mầm non - trường Đại học Sư phạm Hà Nội) nhận được rất nhiều lời khen ngợi bởi nét đẹp vô cùng trong trẻo và ngọt ngào. Chia sẻ về bộ ảnh áo dài trắng của mình, Thu cho biết: "Đây cũng là bộ ảnh đầu tiên nên mình thấy rất vui khi nhận được nhiều lời khen ngợi cũng như sự quan tâm của mọi người. Ngay từ khi còn là học sinh cấp 3, mình đã thích mặc áo dài vì nó không chỉ đẹp mà còn rất lịch sự và trang nhã. Đó cũng là lý do khi nhận được lời mời chụp ảnh, mình đã không ngần ngại mà đồng ý luôn". Bên cạnh đó, cô giáo mầm non tương lai cũng khẳng định chính áo dài là một niềm kiêu hãnh của người Việt Nam. Bởi không phải dân tộc nào cũng có trang phục mang vẻ đẹp vừa kín đáo, vừa duyên dáng lại gợi cảm như vậy. Chia sẻ về cảm nhận của những người xung quanh xem ảnh diện áo dài, Thu cho biết: "Lúc xem ảnh, bạn bè đùa vui mình rằng nhìn bên ngoài dí dỏm, trẻ con thế mà thần thái cũng được đấy nhỉ? Mình lại cảm thấy dù cá tính, dịu dàng, mạnh mẽ hay phá cách như thế nào thì khi người phụ nữ khoe nét đẹp trong tà áo dài, ai cũng rất duyên dáng và thanh lịch". Khi được hỏi về vấn đề ngày nay nhiều bạn nữ không thích và cảm thấy bất tiện khi mặc áo dài, Thu chia sẻ rằng thật ra cô nghĩ mặc trang phục nào cũng vậy. Đôi khi sẽ xảy ra những sự cố không muốn. Chỉ cần các bạn gái để ý thì sẽ khắc phục được những bất tiện đó thôi. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, không chỉ sở hữu nét xinh xắn với làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn mà tính cách của Thu còn cực dễ thương. Mọi người xung quanh nhận xét Thu luôn vui vẻ, lạc quan và tràn đầy năng lượng tích cực. Nhờ vẻ ngoài nổi bật nên Thu nhận được rất nhiều lời gợi ý rằng nên theo đuổi con đường nghệ thuật hoặc lấn sân sang nghề mẫu ảnh. Thu tâm sự vì tính cách năng động, hướng ngoại, yêu thích sự phá cách và sôi động nên từng có mong muốn theo đuổi ánh đèn sân khấu. Nhưng khi suy đi tính lại cô nàng vẫn quyết định lựa chọn khoa Giáo dục Mầm non (chuyên ngành tiếng Anh). Dự định cho tương lai, Thu tiếp tục dành thời gian để chuyên tâm vào học tập và phát triển thêm các kỹ năng xã hội. Bên cạnh đó cô cũng muốn tìm hiểu và trải nghiệm trong lĩnh vực người mẫu ảnh. Mời độc giả xem video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News

Đã từng rất nhiều gương mặt tạo nên điểm nhấn trong mắt dân mạng khi diện áo dài trắng. Mới đây nhất là cô giáo mầm non tương lai có tên Nguyễn Thị Thu khi chinh phục netizen bằng nhan sắc nàng thơ. Nguyễn Thị Thu (sinh viên khoa Giáo dục Mầm non - trường Đại học Sư phạm Hà Nội) nhận được rất nhiều lời khen ngợi bởi nét đẹp vô cùng trong trẻo và ngọt ngào. Chia sẻ về bộ ảnh áo dài trắng của mình, Thu cho biết: "Đây cũng là bộ ảnh đầu tiên nên mình thấy rất vui khi nhận được nhiều lời khen ngợi cũng như sự quan tâm của mọi người. Ngay từ khi còn là học sinh cấp 3, mình đã thích mặc áo dài vì nó không chỉ đẹp mà còn rất lịch sự và trang nhã. Đó cũng là lý do khi nhận được lời mời chụp ảnh, mình đã không ngần ngại mà đồng ý luôn". Bên cạnh đó, cô giáo mầm non tương lai cũng khẳng định chính áo dài là một niềm kiêu hãnh của người Việt Nam. Bởi không phải dân tộc nào cũng có trang phục mang vẻ đẹp vừa kín đáo, vừa duyên dáng lại gợi cảm như vậy. Chia sẻ về cảm nhận của những người xung quanh xem ảnh diện áo dài , Thu cho biết: "Lúc xem ảnh, bạn bè đùa vui mình rằng nhìn bên ngoài dí dỏm, trẻ con thế mà thần thái cũng được đấy nhỉ? Mình lại cảm thấy dù cá tính, dịu dàng, mạnh mẽ hay phá cách như thế nào thì khi người phụ nữ khoe nét đẹp trong tà áo dài, ai cũng rất duyên dáng và thanh lịch". Khi được hỏi về vấn đề ngày nay nhiều bạn nữ không thích và cảm thấy bất tiện khi mặc áo dài, Thu chia sẻ rằng thật ra cô nghĩ mặc trang phục nào cũng vậy. Đôi khi sẽ xảy ra những sự cố không muốn. Chỉ cần các bạn gái để ý thì sẽ khắc phục được những bất tiện đó thôi. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, không chỉ sở hữu nét xinh xắn với làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn mà tính cách của Thu còn cực dễ thương. Mọi người xung quanh nhận xét Thu luôn vui vẻ, lạc quan và tràn đầy năng lượng tích cực. Nhờ vẻ ngoài nổi bật nên Thu nhận được rất nhiều lời gợi ý rằng nên theo đuổi con đường nghệ thuật hoặc lấn sân sang nghề mẫu ảnh. Thu tâm sự vì tính cách năng động, hướng ngoại, yêu thích sự phá cách và sôi động nên từng có mong muốn theo đuổi ánh đèn sân khấu. Nhưng khi suy đi tính lại cô nàng vẫn quyết định lựa chọn khoa Giáo dục Mầm non (chuyên ngành tiếng Anh). Dự định cho tương lai, Thu tiếp tục dành thời gian để chuyên tâm vào học tập và phát triển thêm các kỹ năng xã hội. Bên cạnh đó cô cũng muốn tìm hiểu và trải nghiệm trong lĩnh vực người mẫu ảnh. Mời độc giả xem video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News