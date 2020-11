Điểm mặt hai cô giáo xinh đẹp “đốn tim” CĐM trong tháng 10

Cao Thị Linh (sinh năm 1997) là giáo viên trường Mầm non Diễn Lợi, Nghệ An. Thời gian qua, hình ảnh của Linh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời khen ngợi cho ngoại hình xinh xắn, dễ thương. Cô giáo xinh đẹp này tốt nghiệp khoa Giáo dục mầm non, Cao đẳng Nghệ An. Cô tâm sự việc trở thành giáo viên ban đầu do định hướng của gia đình. Tuy nhiên, đến hiện tại, Linh thấy mình chọn đúng nghề. Ngoài công việc của một cô giáo mầm non, Cao Thị Linh còn là giáo viên dạy bộ môn yoga. Tự nhận mình là cô gái nhút nhát, ngại giao tiếp, nhưng từ khi theo nghề, được tiếp xúc với các em học sinh, Linh trở nên năng động, biết cách làm quen với nhiều người hơn. Nhờ tập yoga, Linh từ cô gái gầy gò, hay ốm vặt, bị bạn bè trêu chọc, trở thành người năng động, cơ thể dẻo dai, cân đối. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Cao Thị Linh chính là đợt kiến tập thực tế tại một trường mầm non ở thành phố Vinh. Những cảm giác lần đầu tiên bao giờ cũng khiến người ta nhớ lâu nhất. Phạm Hương Trà (sinh năm 1999, Bắc Giang) bất ngờ nhận được sự quan tâm, chú ý từ phía cư dân mạng bởi nụ cười xinh tự nhiên, gương mặt khả ái.Cô giáo hot girl hiện là giáo viên tại một trường tiểu học. Trong dịp Trung Thu vừa rồi, Hương Trà đảm nhận vai trò "chị Hằng" để khuấy động không khí dịp lễ này tại trường học. Đa số bình luận để lại đều ngợi khen nhan sắc xinh xắn của Hương Trà. Cuộc sống của cô giáo trẻ không có nhiều sự thay đổi khi bất ngờ trở nên nổi tiếng như vậy. Hương Trà vốn là cô gái khá lạc quan, yêu đời, luôn nhìn nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất. Cô gái đóng vai chị Hằng ngay lập tức nhận được sự chú ý vì nhan sắc quá xinh đẹp. "Chị Hằng" hút hồn bao người bởi nụ cười tỏa nắng, gương mặt xinh xắn. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Giám thị 9x xinh đẹp “hớp hồn” thí sinh bằng giọng ba miền - Nguồn: SaoStar

Cao Thị Linh (sinh năm 1997) là giáo viên trường Mầm non Diễn Lợi, Nghệ An. Thời gian qua, hình ảnh của Linh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời khen ngợi cho ngoại hình xinh xắn, dễ thương. Cô giáo xinh đẹp này tốt nghiệp khoa Giáo dục mầm non, Cao đẳng Nghệ An. Cô tâm sự việc trở thành giáo viên ban đầu do định hướng của gia đình. Tuy nhiên, đến hiện tại, Linh thấy mình chọn đúng nghề. Ngoài công việc của một cô giáo mầm non, Cao Thị Linh còn là giáo viên dạy bộ môn yoga. Tự nhận mình là cô gái nhút nhát, ngại giao tiếp, nhưng từ khi theo nghề, được tiếp xúc với các em học sinh, Linh trở nên năng động, biết cách làm quen với nhiều người hơn. Nhờ tập yoga, Linh từ cô gái gầy gò, hay ốm vặt, bị bạn bè trêu chọc, trở thành người năng động, cơ thể dẻo dai, cân đối. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Cao Thị Linh chính là đợt kiến tập thực tế tại một trường mầm non ở thành phố Vinh. Những cảm giác lần đầu tiên bao giờ cũng khiến người ta nhớ lâu nhất. Phạm Hương Trà (sinh năm 1999, Bắc Giang) bất ngờ nhận được sự quan tâm, chú ý từ phía cư dân mạng bởi nụ cười xinh tự nhiên, gương mặt khả ái. Cô giáo hot girl hiện là giáo viên tại một trường tiểu học. Trong dịp Trung Thu vừa rồi, Hương Trà đảm nhận vai trò "chị Hằng" để khuấy động không khí dịp lễ này tại trường học. Đa số bình luận để lại đều ngợi khen nhan sắc xinh xắn của Hương Trà. Cuộc sống của cô giáo trẻ không có nhiều sự thay đổi khi bất ngờ trở nên nổi tiếng như vậy. Hương Trà vốn là cô gái khá lạc quan, yêu đời, luôn nhìn nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất. Cô gái đóng vai chị Hằng ngay lập tức nhận được sự chú ý vì nhan sắc quá xinh đẹp. "Chị Hằng" hút hồn bao người bởi nụ cười tỏa nắng, gương mặt xinh xắn. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Giám thị 9x xinh đẹp “hớp hồn” thí sinh bằng giọng ba miền - Nguồn: SaoStar