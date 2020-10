Nhan sắc khả ái, cô giáo mầm non xứ Nghệ khiến dân tình xao xuyến

Những ngày vừa qua trên MXH, dân tình chú ý đến một cô giáo mầm non đến từ Nghệ An sở hữu nhan sắc khả ái khiến ai ngắm cũng phải xao xuyến. Theo truy tìm của dân mạng, danh tính giáo viên mầm non xinh như hot girl trên có tên Cao Thùy Linh (SN 1997). Hiện cô bạn này công tác tại trường Blue Sky Academy (thành phố Vinh, Nghệ An). Thùy Linh không chỉ gây chú ý nhờ gương mặt khả ái với những đường nét vô cùng tinh tú mà còn sở hữu thân hình khiến hội chị em phải thèm muốn. Theo chia sẻ của cô giáo hot girl - Thùy Linh, để có được body săn chắc, cô bạn thường xuyên rèn luyện cơ thể bằng bộ môn Yoga. Không chỉ tập luyện, Thùy Linh còn là giáo viên dạy bộ môn Yoga. Chia sẻ về nghề giáo viên Yoga, Thùy Linh chia sẻ: "Mình muốn chính mình đem lại cho mọi ng xung quanh sức khỏe, vẻ đẹp và vóc dáng ưa nhìn. Hiện tại mình đang dạy yoga người lớn, yoga trẻ em và dạy nhảy, múa cho các ban tại câu lạc bộ Tâm An". Còn nói về vai trò giáo viên mầm non của mình, Thùy Linh cho biết bản thân cô nghề "gõ đầu trẻ" cần có lòng yêu thương, kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm cao, nắm vững những kiến thức kỹ năng cần thiết và có khả năng kiềm chế tốt. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Cao Thị Linh chính là đợt kiến tập thực tế tại một trường mầm non ở thành phố Vinh. Những cảm giác lần đầu tiên bao giờ cũng khiến người ta nhớ lâu nhất. Cụ thể, Thùy Linh chia sẻ: "Đó là lần đầu tiên được gọi là cô, cảm giác hạnh phúc lâng lâng. Từ lần đầu tiên ấy mình biết bản thân phải luôn nỗ lực, cố gắng để có thể hoàn thành tốt công việc, trở thành một giáo viên giỏi. Khi trở thành cô giáo mầm non, mình đã học được rất nhiều điều đáng quý. Mình trở nên nhẹ nhàng hơn, biết cách quan tâm bản thân và những người xung quanh". Ngoài công việc giảng dạy, Thùy Linh còn có niềm đam mê với ca hát nên thường cover các ca khúc hot và đăng tải lên mạng. Nhan sắc đẹp, giọng hát hay, nữ giáo viên mầm non Nghệ An sở hữu lượng follow khủng dù không bước chân vào con đường nghệ thuật. Mời quý độc giả xem video: Quang Vinh chúc mừng thầy cô giáo nhân ngày 20/11 - Nguồn: Saostar

