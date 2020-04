Điểm hot girl Việt xứng danh "cô gái vàng trong làng dính phốt" thời gian qua

Trần Thanh Tâm (sinh năm 2000, hiện đang theo học Đại học Quốc tế Hồng Bàng) là hot girl Việt vừa qua được chú ý nhờ loạt clip Tik Tok với nội dung "thả thính". Ngoài những lời khen ngợi về vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu thì hot girl "bắp cần bơ" cũng nhận về không ít bình luận "ném đá", chỉ trích từ cộng đồng mạng. Họ cho rằng cô nàng đang làm lố, điệu chảy nước, cố tình "dẹo". Mặc dù nổi tiếng chưa được bao lâu nhưng chuỗi thị phi của Trần Thanh Tâm đã kéo dài cả cây số. Đầu tiên phải kể tới những bức ảnh chụp lén cô nàng cực kỳ kém xinh với khuôn mặt to, nước da đen được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Sau đó, Thanh Tâm tiếp tục bị chỉ trích vì thái độ không đúng mực với người khác, không ngần ngại văng tục trên mạng xã hội. Đặc biệt hơn nữa, hot girl này từng bày tỏ quan điểm thà học dốt kiếm được nhiều tiền còn hơn 25, 30 điểm đại học mà không kiếm được đồng nào khiến ai nghe xong cũng phẫn nộ. Hàn Hằng (sinh năm 1999) là hotgirl đình đám trên Instagram nhờ nhan sắc, vóc dáng nóng bỏng và loạt ảnh gợi cảm. Nói về những chỉ trích, "gạch đá" nhận về thì hot girl gốc Thanh Hóa cũng không hề thua kém bất kì ai. Theo đó, cô nàng từng bị "bóc phốt" nhận tiền PR nhưng không đăng bài hoặc nhận quảng cáo tràn lan, không có tâm, nhiều sản phẩm Hàn Hằng đăng tải còn chất lượng kém. Chưa kể đến việc Hàn Hằng còn từng khẳng định thân hình chuẩn không cần chỉnh của mình là nhờ tập luyện chứ không phải do dao kéo. Thế nhưng sau đó, "hot girl tạp hóa" lại đăng hình review về dịch vụ nâng ngực ở một thẩm mỹ viện và cho biết mình rất hài lòng khi “trùng tu vòng một” ở đây khiến nhiều người ngao ngán. Hàn Hằng cũng từng bị chỉ trích khi bị đồn đoán là người thứ ba chen vào mối quan hệ của hot vlogger Huyme và bạn gái Trúc Anh. Sau loạt ảnh dùng cơm ở nhà "bạn trai tin đồn", cô nàng tiếp tục gây xôn xao khi để lộ hình ảnh đoạn chat khoe với bạn là đang "tụ tập" với Trang Lou. Trong cuộc hội thoại, tài khoản được cho là Hàn Hằng còn viết: "Đang ngồi cạnh Chang lu (Trang Lou). Chang lu ra bơm bóng thôi" khiến gia đình Trang Lou và Tùng Sơn nhận về không ít "gạch đá" vì nghi vấn tụ tập hút bóng cười giữa mùa dịch. Trang Phạm hay còn được biết đến với biệt danh Xoài Non (sinh năm 2002) từng vấp phải "cơn mưa gạch đá" của dư luận khi xác nhận kết hôn với “Streamer giàu nhất Việt Nam” Xemesis khi mới 17 tuổi. Mới đây, trong một livestream của mình, Trang Phạm đã có những chia sẻ bị cộng đồng mạng phản ứng kịch liệt. Cụ thể, cô nàng cho biết bản thân bỏ học từ năm lớp 10 và ở thời đại này, tiền mới là quan trọng nhất, bằng cấp có hay không cũng không nói lên được điều gì. Sau sự cố “vạ miệng”, mặc dù đã viết tâm thư xin lỗi trên trang cá nhân, đồng thời giải thích rằng bản thân không hề có ý xấu nhưng Trang Phạm vẫn tiếp tục nhận về loạt chỉ trích. Bên dưới bài xin lỗi của Trang Phạm, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng, cho rằng văn phong của cô nàng khá lủng củng, cách đặt dấu câu cũng không ra hồn. Linh Ngọc Đàm là một trong những nữ streamer, hotgirl đình đám nhất nhì trong giới trẻ. Cô nàng vốn được cộng đồng mạng yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp cùng những vlog đời thường và tính cách hòa đồng, thoải mái. Gần đây, cái tên Linh Ngọc Đàm lại liên tục gắn với hàng loạt scandal lớn nhỏ. Chỉ trong ít ngày, hot streamer này đã phải đau đầu vì dính “liên hoàn phốt” đủ các thể loại. Đầu tiên, cô nàng gây ngỡ ngàng khi rò rỉ hình ảnh bị công an mời lên phường làm việc vì hút bóng cười. Gần đây nhất, Linh Ngọc Đàm gây xôn xao khi vướng nghi vấn xích mích với đàn chị Midu khi tham gia đóng MV ca nhạc của cô cách đây không lâu. Mặc dù cũng đã lên tiếng giải thích và phủ nhận nhưng có thể nói hình ảnh của Linh Ngọc Đàm đã bị dính thị phi không ít sau những cú phốt vừa qua. Mời quý độc giả xem video: Hot girl Việt tham gia showbiz: người 1 đêm thành danh, kẻ chật vật mãi không nổi tiếng - Nguồn: Youtube

Trần Thanh Tâm (sinh năm 2000, hiện đang theo học Đại học Quốc tế Hồng Bàng) là hot girl Việt vừa qua được chú ý nhờ loạt clip Tik Tok với nội dung "thả thính". Ngoài những lời khen ngợi về vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu thì hot girl "bắp cần bơ" cũng nhận về không ít bình luận "ném đá", chỉ trích từ cộng đồng mạng. Họ cho rằng cô nàng đang làm lố, điệu chảy nước, cố tình "dẹo". Mặc dù nổi tiếng chưa được bao lâu nhưng chuỗi thị phi của Trần Thanh Tâm đã kéo dài cả cây số. Đầu tiên phải kể tới những bức ảnh chụp lén cô nàng cực kỳ kém xinh với khuôn mặt to, nước da đen được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Sau đó, Thanh Tâm tiếp tục bị chỉ trích vì thái độ không đúng mực với người khác, không ngần ngại văng tục trên mạng xã hội. Đặc biệt hơn nữa, hot girl này từng bày tỏ quan điểm thà học dốt kiếm được nhiều tiền còn hơn 25, 30 điểm đại học mà không kiếm được đồng nào khiến ai nghe xong cũng phẫn nộ. Hàn Hằng (sinh năm 1999) là hotgirl đình đám trên Instagram nhờ nhan sắc, vóc dáng nóng bỏng và loạt ảnh gợi cảm. Nói về những chỉ trích, "gạch đá" nhận về thì hot girl gốc Thanh Hóa cũng không hề thua kém bất kì ai. Theo đó, cô nàng từng bị "bóc phốt" nhận tiền PR nhưng không đăng bài hoặc nhận quảng cáo tràn lan, không có tâm, nhiều sản phẩm Hàn Hằng đăng tải còn chất lượng kém. Chưa kể đến việc Hàn Hằng còn từng khẳng định thân hình chuẩn không cần chỉnh của mình là nhờ tập luyện chứ không phải do dao kéo. Thế nhưng sau đó, "hot girl tạp hóa" lại đăng hình review về dịch vụ nâng ngực ở một thẩm mỹ viện và cho biết mình rất hài lòng khi “trùng tu vòng một” ở đây khiến nhiều người ngao ngán. Hàn Hằng cũng từng bị chỉ trích khi bị đồn đoán là người thứ ba chen vào mối quan hệ của hot vlogger Huyme và bạn gái Trúc Anh. Sau loạt ảnh dùng cơm ở nhà "bạn trai tin đồn", cô nàng tiếp tục gây xôn xao khi để lộ hình ảnh đoạn chat khoe với bạn là đang "tụ tập" với Trang Lou. Trong cuộc hội thoại, tài khoản được cho là Hàn Hằng còn viết: "Đang ngồi cạnh Chang lu (Trang Lou). Chang lu ra bơm bóng thôi" khiến gia đình Trang Lou và Tùng Sơn nhận về không ít "gạch đá" vì nghi vấn tụ tập hút bóng cười giữa mùa dịch. Trang Phạm hay còn được biết đến với biệt danh Xoài Non (sinh năm 2002) từng vấp phải "cơn mưa gạch đá" của dư luận khi xác nhận kết hôn với “Streamer giàu nhất Việt Nam” Xemesis khi mới 17 tuổi. Mới đây, trong một livestream của mình, Trang Phạm đã có những chia sẻ bị cộng đồng mạng phản ứng kịch liệt. Cụ thể, cô nàng cho biết bản thân bỏ học từ năm lớp 10 và ở thời đại này, tiền mới là quan trọng nhất, bằng cấp có hay không cũng không nói lên được điều gì. Sau sự cố “vạ miệng”, mặc dù đã viết tâm thư xin lỗi trên trang cá nhân, đồng thời giải thích rằng bản thân không hề có ý xấu nhưng Trang Phạm vẫn tiếp tục nhận về loạt chỉ trích. Bên dưới bài xin lỗi của Trang Phạm, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng, cho rằng văn phong của cô nàng khá lủng củng, cách đặt dấu câu cũng không ra hồn. Linh Ngọc Đàm là một trong những nữ streamer, hotgirl đình đám nhất nhì trong giới trẻ. Cô nàng vốn được cộng đồng mạng yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp cùng những vlog đời thường và tính cách hòa đồng, thoải mái. Gần đây, cái tên Linh Ngọc Đàm lại liên tục gắn với hàng loạt scandal lớn nhỏ. Chỉ trong ít ngày, hot streamer này đã phải đau đầu vì dính “liên hoàn phốt” đủ các thể loại. Đầu tiên, cô nàng gây ngỡ ngàng khi rò rỉ hình ảnh bị công an mời lên phường làm việc vì hút bóng cười. Gần đây nhất, Linh Ngọc Đàm gây xôn xao khi vướng nghi vấn xích mích với đàn chị Midu khi tham gia đóng MV ca nhạc của cô cách đây không lâu. Mặc dù cũng đã lên tiếng giải thích và phủ nhận nhưng có thể nói hình ảnh của Linh Ngọc Đàm đã bị dính thị phi không ít sau những cú phốt vừa qua. Mời quý độc giả xem video: Hot girl Việt tham gia showbiz: người 1 đêm thành danh, kẻ chật vật mãi không nổi tiếng - Nguồn: Youtube