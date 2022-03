Điểm danh tình cũ Quang Hải lần lượt "theo chồng bỏ cuộc chơi"

Nhật Lê chính là tình yêu năm 17 tuổi và cũng là cô người yêu đầu tiên được Quang Hải công khai trước công chúng. Sau thời gian yêu nhau mặn nồng, Nhật Lê bỗng trở thành bạn gái cũ Quang Hải khi cả 2 công khai chia tay nhau. Chàng vẫn ở lại Hà Nội để tiếp tục sự nghiệp quần đùi áo số còn nàng thì trở về quê nhà Quảng Nam để sống gần gia đình. Đầu năm 2022, cõi mạng xôn xao khi gái xinh Nhật Lê "đánh úp" dân mạng bằng đám hỏi với thiếu gia Gia Huy. Theo tìm hiểu, ông xã của Nhật Lê là du học sinh Mỹ, hiện đang điều hành chuỗi nhà hàng, đồ uống tại Đà Nẵng. Trước đó, Nhật Lê không để lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến chuyện hẹn hò nên màn "đánh úp" này của cô khiến nhiều người bất ngờ. Đám hỏi hoành tráng của Nhật Lê với chồng thiếu gia từng khiến nhiều người bất ngờ. Chưa dừng lại ở đó, mới đây một tình cũ khác của Quang Hải là Huyền My cũng đã thông báo việc được bạn trai là diễn viên Anh Tú cầu hôn. Đăng tải trên trang cá nhân, "cô chủ tiệm nail khoe hình ảnh tay đeo nhẫn cùng bạn trai nổi tiếng. Đính kèm bài viết, Huyền My bày tỏ: "Một chặng đường mới, cảm ơn bạn rất nhiều. Say yes". Song song với điều đó, cách đây ít ngày, "hot boy làng hài" Anh Tú cũng xác nhận việc chuẩn bị kết hôn sau nửa năm công khai chuyện tình cảm với bạn gái cũ của Quang Hải. Anh Tú nhắc đến Huyền My bằng những lời khen ngợi "có cánh" và khẳng định việc bản thân cảm thấy may mắn khi có được người bạn đời như cô. Chia sẻ về quyết định kết hôn, chồng tương lai của Huyền My cho biết ở thời điểm hiện tại, anh và bạn gái đều mong muốn sự ổn định. Về phía nam diễn viên, anh cũng cho biết bản thân đã cảm thấy đủ trải nghiệm về mặt tình cảm để lựa chọn bến đỗ chắc chắn. Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

