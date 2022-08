Đi mua sắm với trang phục khó chấp nhận, gái xinh làm loạn MXH

Việc lựa chọn trang phục ra sao là quyền tự do của mỗi người. Tuy nhiên một số người dựa vào sự tự do đó mà ăn mặc phản cảm không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác. Điển hình mới đây, khoảnh khắc cô gái đi mua sắm trong trang phục mát mẻ, trên chân chỉ có vài sợi dây buộc chặt, khiến ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Hình ảnh cô gái ăn mặc hở hang trên do một tài khoản ghi lại tại trung tâm thương mại lớn ở Quảng Châu, Trung Quốc. Theo bình luận của nhiều dân mạng, chủ ý của cô nàng có thể tính toán đến việc kiểu váy này cùng với giày cao gót giúp nữ chính khoe đôi chân dài, body nuột nà. Nhưng ai ngờ chính việc chú ý khoe đôi chân dài thon gọn mà cô nàng lại quên đi việc bảo vệ những điểm khác trên cơ thể. Nhiều nam cư dân mạng cho biết: "Nếu bạn gái tôi mặc ít như vậy, tôi sẽ không bao giờ cho phép cô ấy ra ngoài. Cô ấy gần như chỉ mặc đồ lót, điều này rất phản cảm". “May mắn không phải là bạn gái của tôi”, một nam cư dân mạng bình luận. Với những ý kiến chê bai, một số tài khoản khác lại cho rằng: "Người ta có quyền tự do mặc loại quần áo nào khi ra đường, miễn là không vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục là được". Đây không phải lần hiếm hoi mà các cô gái bị soi về cách ăn mặc khi ra đường, đặc biệt là những nơi tập trung đông người như siêu thị, quán xá... Khoe lưng trần với chiếc váy ôm sát nhưng cô nàng lại để lộ vòng 3. Chiếc quần quá ngắn đã khiến cô nàng hở vòng 3 ngay trong siêu thị.

