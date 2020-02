Đi học mùa dịch corona: Cả lớp kín mít, mặc cả áo mưa cho chắc

Những ngày vừa qua, nhiều học sinh tại Việt Nam được cho nghỉ học để phòng dịch corona lây lan, bên cạnh đó, nhiều ngôi trường vẫn đi học bình thường. Để phòng dịch, cô trò đi học đều sử dụng khẩu trang kín mít. Học sinh tại trường THPT Nam Trực (Nam Định) vui vẻ check in giữa đại dịch corona. Theo đó ai đến lớp cũng trang bị khẩu trang kín mít, đeo cả lúc học lẫn lúc chơi. Không chỉ học sinh, cô giáo cũng cẩn thận che kín từ đầu đến chân. Đeo khẩu trang chưa đủ, cô còn mặc áo mưa, đi tất đoàng hoàng để lộ mỗi đôi tay để cầm phấn. Hình ảnh này ngay sau khi được chia sẻ đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Giữa lúc virus corona đang hoành hành thì việc bảo vệ bản thân trước dịch bệnh là vô cùng quan trọng nên cô giáo nàng cũng tự bảo vệ sự khoẻ của bản thân bên cạnh việc nhắc nhở học trò. Thiết nghĩ, sử dụng khẩu trang như thế này còn bảo vệ các thầy, cô không hít phải bụi phấn nữa. Không có khẩu trang thì thầy dùng luôn áo khoác để phòng bệnh dịch lây lan. Đeo luôn cả kính râm để tránh virus xâm nhập. "Thầy đáng yêu quá", "Ai không biết lại tưởng đây cũng là thầy, nhưng là thầy bói" - Cộng đồng mạng hài hước bình luận . Mặc dù đeo khẩu trang khiến việc giảng dạy của giáo viên khó khăn hơn thế nhưng ở thời điểm hiện tại, phòng dịch corona lây lan vẫn là quan trọng nhất. Mặc quần áo bình thường không đủ an toàn nên mặc cả áo mưa vào lớp. Đeo mặt nạ chống độc để giữ an toàn tuyệt đối, nói không với các thể loại virus. Xem thêm clip: "Không bi quan nhưng không chủ quan khi chống dịch Corona" | VTC Now - Nguồn: Youtube

