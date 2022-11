Đi chùa ăn mặc phản cảm, cô gái có hành động "ngứa mắt"

Mới nhất, khoảnh khắc một cô gái ăn mặc hở hang khi đi lễ tại một ngôi chùa có tiếng đã nhận về không ít chỉ trích. Từ hình ảnh cho thấy, nữ chính diện chiếc áo quây màu trắng, phía dưới kết hợp với quần sooc ngắn cũn cỡn. Dù phía ngoài có khoác thêm chiếc áo bò nhưng chỉ mang tính chất minh họa. Thấy cô gái mặc trang phục quá ngắn, xuất hiện tại nơi tôn nghiêm, rất nhiều người dân xung quanh và đại diện nhà chùa đứng ra nhắc nhở. Nhưng thay vì tiếp thu, cô gái đã cãi cùn với lý lẽ đây là tự do tín ngưỡng, cái tâm lễ phật là chính còn hình thức không quan trọng. Chưa rõ kết quả của cuộc tranh luận ra sao nhưng khi hình ảnh xuất hiện đã nhận về sự quan tâm lớn. Đa phần bày tỏ ngán ngẩm với hành động của cô gái này. Trường hợp nói trên không phải là "hình ảnh hy hữu". Trước đó, trên mạng xã hội từng xuất hiện không ít khoảnh khắc phản cảm khác. Lễ chùa là phong tục từ lâu đời của người Việt. Mục đích của việc này là cầu bình an, may mắn cho bản thân và những người xung quanh. Tuy nhiên, đây cũng là nơi không phải thích gì thì mặc. Đặc biệt là hội chị em, không ít lần họ tạo nên sự "ngứa mắt" với lối thời trang đi chùa chẳng giống ai. Nhiều cô gái biến sân chùa thành sàn diễn thời trang với những bộ cánh không hợp khung cảnh. Vậy nên, hãy cân nhắc thật kĩ trang phục khi đi chùa để trách rơi vào hoàn cảnh "ăn gạch đá" từ cư dân mạng. Cô gái ăn mặc hở hang đi chùa từng nhận không ít chỉ trích từ netizen.

Mới nhất, khoảnh khắc một cô gái ăn mặc hở hang khi đi lễ tại một ngôi chùa có tiếng đã nhận về không ít chỉ trích. Từ hình ảnh cho thấy, nữ chính diện chiếc áo quây màu trắng, phía dưới kết hợp với quần sooc ngắn cũn cỡn. Dù phía ngoài có khoác thêm chiếc áo bò nhưng chỉ mang tính chất minh họa. Thấy cô gái mặc trang phục quá ngắn, xuất hiện tại nơi tôn nghiêm, rất nhiều người dân xung quanh và đại diện nhà chùa đứng ra nhắc nhở. Nhưng thay vì tiếp thu, cô gái đã cãi cùn với lý lẽ đây là tự do tín ngưỡng, cái tâm lễ phật là chính còn hình thức không quan trọng. Chưa rõ kết quả của cuộc tranh luận ra sao nhưng khi hình ảnh xuất hiện đã nhận về sự quan tâm lớn. Đa phần bày tỏ ngán ngẩm với hành động của cô gái này. Trường hợp nói trên không phải là "hình ảnh hy hữu". Trước đó, trên mạng xã hội từng xuất hiện không ít khoảnh khắc phản cảm khác. Lễ chùa là phong tục từ lâu đời của người Việt. Mục đích của việc này là cầu bình an, may mắn cho bản thân và những người xung quanh. Tuy nhiên, đây cũng là nơi không phải thích gì thì mặc. Đặc biệt là hội chị em, không ít lần họ tạo nên sự "ngứa mắt" với lối thời trang đi chùa chẳng giống ai. Nhiều cô gái biến sân chùa thành sàn diễn thời trang với những bộ cánh không hợp khung cảnh. Vậy nên, hãy cân nhắc thật kĩ trang phục khi đi chùa để trách rơi vào hoàn cảnh "ăn gạch đá" từ cư dân mạng. Cô gái ăn mặc hở hang đi chùa từng nhận không ít chỉ trích từ netizen.