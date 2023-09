Đi chèo SUP, gái xinh An Giang khoe múi bụng miễn chê

Bùi Lý Thiên Hương sinh năm 1996, sở hữu gương mặt sắc sảo, chiều cao 1m71 cùng số đo 3 vòng 84-64-91 (cm). Nhờ lợi thế ngoại hình nổi bật, gái xinh An Giang từng đăng quang Hoa hậu Toàn thế giới 2018, đồng thời lọt vào top cao của nhiều cuộc thi nhan sắc, người mẫu khác như: top 12 The Face online, top 7 The Look online, top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, top 10 Miss Grand Vietnam 2022… Hiện tại, Thiên Hương còn lấn sân sang âm nhạc với vai trò là ca sĩ khi nhận được giải Tài năng triển vọng tại lễ trao giải The Talents Gala Nhạc Việt. Mới đây, Bùi Lý Thiên Hương gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân, khoe khéo eo thon, múi bụng 1-1 săn chắc, thu hút nhiều lượt yêu thích của người hâm mộ. Thiên Hương tâm sự, trước khi trở thành người mẫu, cô cũng từng bị nhận xét không ngoại hình, thần thái không phù hợp… Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của bản thân, cô đã từng bước chinh phục được người hâm mộ. Dù sở hữu vóc dáng gợi cảm, săn chắc nhưng ít ai ngờ, Thiên Hương cũng phải trải qua quá trình giảm cân khắc nghiệt. Trước khi tham gia một số cuộc thi nhan sắc, Thiên Hương khá hài lòng với hình thể của mình. Tuy nhiên, người đẹp quê An Giang vẫn quyết tâm giảm cân để có được body hoàn hảo hơn. Đây là động lực giúp cô giảm được 8kg trong 3 tháng. Thiên Hương từng là thành viên đội Thanh Hằng khi tham gia The New Mentor. Thiên Hương cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều cuộc thi hoa hậu, người mẫu. Về chế độ ăn uống, Thiên Hương chỉ tập trung ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ, tinh bột tốt như bí đao luộc và khoai lang, hoàn toàn nói không với cơm, bánh mì, chất béo, bỏ hẳn trà sữa, bánh ngọt và những thứ mình thích. Về chế độ tập luyện, Thiên Hương tập yoga mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và tối, mỗi buổi kéo dài 45 phút. Ngoài ra, cô tập gym để cơ thể săn chắc, khoảng 6 buổi/tuần, mỗi buổi 1 giờ đồng hồ và luyện tập cùng huấn luyện viên riêng.

